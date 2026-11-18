Απίστευτο κι όμως αληθινό αυτό που έγινε την ίδια περίπου ώρα το βράδυ της Τρίτης (17/11) με τον Βεζένκοβ και πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

Το βράδυ της Τρίτης (17/11) άνηκε και δικαίως στον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος με το «ζυγισμένο» σουτ-προσευχής του, έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία στον Ολυμπιακό και εκείνος την εκμεταλλεύτηκε με ένα ακόμα σουτ σε νεκρό χρόνο από τον Κόρι Τζόζεφ για να φύγει με το απίθανο «διπλό» από την Κύπρο.

Η δυσκολία του σουτ του Βούλγαρου σούπερ σταρ αλλά και η απήχηση φυσικά της Euroleague σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση στην μπασκετική Ευρώπη, ήταν εκείνη που επισκίασε ένα άλλο σουτ στο τέλος του χρόνου που καθόρισε αποτέλεσμα την ίδια βραδιά. Περίπου μάλιστα την ίδια ώρα. Δια χειρός ενός πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού μάλιστα.

Ο Κάιλ Γκάι που αποχώρησε για λίγο από την ενεργό δράση αλλά το μετάνιωσε και βρήκε ξανά χώρο στην Τενερίφη, αποφάσισε να δείξει για μία ακόμα φορά πόσο χεράς και clutch είναι.

Έχοντας βρει ρυθμό κατά τη διάρκεια του αγώνα (είχε ήδη 21 πόντους με 4/10 τρίποντα), ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για την ειδική αποστολή. Έπιασε την μπάλα μετά την επαναφορά του Φερνάντες και εκτέλεσε, διαμορφώνοντας το τελικό 88-91.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ο χρόνος που απέμενε στο ρολόι μέχρι αυτό να κοκκινήσει και να μηδενίσει. 1.4” δηλαδή όσο και με τον Βεζένκοβ στην Κύπρο. Φοβερό.