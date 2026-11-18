Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ασταμάτητος με τη Μακάμπι, ευστόχησε σε σουτ που μπαίνει μία στις εκατό όμως δεν θέλησε να «καρπωθεί» εκείνος τα εύσημα.

Αυτό είναι το mindset του Σάσα Βεζένκοβ, αυτή είναι η νοοτροπία των μεγάλων παικτών. Πάνω από ταλέντο, την ικανότητα, σύνδεση με το αντίπαλο καλάθι, αθλητικά προσόντα και ούτω καθ’ εξής, έρχεται πολλές φορές ο τρόπος που αντιλαμβάνεται κανείς τα πράγματα. Κι αυτό το στοιχείο είναι που κάνει αρκετές φορές την διαφορά.

Ο Σάσα Βεζένκοβ δεν άφησε την μηδαμινή ευκαιρία που έδωσε ο Γιαμ Μαντάρ στον Ολυμπιακό. Υποδέχθηκε την μπάλα από την baseball πάσα του συμπαίκτη του και στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Βουλγαρίας Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, γύρισε, ζύγισε το σουτ και εκείνο με τη βοήθεια της τύχης κατέληξε στο καλάθι της Μακάμπι για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Και ενώ άπαντες δίπλα του τρελάθηκαν και έπιαναν το κεφάλι τους, ο Σάσα Βεζένκοβ δεν έμεινε εκεί. Έμεινε σχεδόν ακίνητος και ανέκφραστος αφού η δουλειά δεν είχε τελειώσει.

Κι όμως ο Βεζένκοβ έχει «χτυπήσει» ξανά στο τέλος από το… σπίτι του (video) Ο Σάσα Βεζένκοβ «κούφανε» την Ευρώπη και τη Μακάμπι σε νεκρό χρόνο από το κέντρο, έχοντας κάνει κάτι ανάλογο όντας παιδάκι. Το 2012 με τη Βουλγαρία.

Έβαλε άλλους οκτώ πόντους στο έξτρα πεντάλεπτο, σταμάτησε στους 37 σε 39μιση λεπτά που έμεινε στο παρκέ και κατάφερει να πανηγυρίσει στο τέλος με το buzzer beater του Κόρι Τζόζεφ. Όταν όλα τελείωσαν και όπως αποκάλυψε ο Μιχάλης Στεφάνου στην εκπομπή «Floor Generals» μετά τα μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη, ο Βεζένκοβ έσπευσε να συγχαρεί ιδίως έναν συμπαίκτη του στα αποδυτήρια.

Μπορεί από το δικό του χέρι να σημειώθηκε ένα από τα πιο τρελά σουτ στην ιστορία της Euroleague ως προς την πίεση του χρόνου και τον βαθμό δυσκολίας αλλά ορισμένες φορές την τύχη σου την φτιάχνεις. Πώς; Με την τέλεια πάσα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Όπως σημείωσε από τη Βαρκελώνη ο Μιχάλης Στεφάνου, ο Βεζένκοβ είπε στον συμπαίκτη του ότι αυτή ήταν η τέλεια πάσα για να αυξήσει – όσο ήταν δυνατόν – τις πιθανότητες να φύγει η μπάλα καλά από το χέρι του. Από εκεί και πέρα έβαλαν το χεράκι τους και οι θεοί του μπάσκετ.

Μία πάσα μισού γηπέδου με το κατάλληλο ύψος, λόμπα, δύναμη και ανάποδες στροφές ώστε να… κολλήσει στο χέρι του Βεζένκοβ σαν άλλος παίκτης του μπέιζμπολ. Και άμεσα να την πετάξει.