Ο Σάσα Βεζένκοβ «κούφανε» την Ευρώπη και τη Μακάμπι σε νεκρό χρόνο από το κέντρο, έχοντας κάνει κάτι ανάλογο όντας παιδάκι. Το 2012 με τη Βουλγαρία.

Πολύ σκληρός για να πεθάνει αποδείχθηκε ο Ολυμπιακός το βράδυ της 17ης του Νοέμβρη στην Κύπρο κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ που αντεπιτέθηκε στο δεύτερο μέρος και του έβαλε πολλά προβλήματα. Όχι άλυτα όμως όπως αποδείχθηκε, με τη βοήθεια του Γιαμ Μαντάρ. Κι όλα αυτά διότι υπολόγιζε δίχως τον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού και δις MVP της Euroleague, σημείωσε 37 πόντους στο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης μετά τη 45άρα του στη Μπάγερν τον Γενάρη του 2025.

Εκείνο όμως το κατόρθωμά του που παίζεται ξανά και ξανά στα σόσιαλ μίντια σε… λούπα από το βράδυ της Τρίτης, είναι το σουτ-προσευχή που έβαλε στο τέλος του χρόνου. Χωρίς να έχει – φαινομενικά – καλή αίσθηση του χώρου και του αντίπαλου καλαθιού, με τη βοήθεια της τύχης αλλά και της ικανότητάς του, είπε ευχαριστώ στο «δώρο» του Μαντάρ και κράτησε ζωντανό τον Ολυμπιακό.

Για να έρθει ένα αυθεντικό σουτ νίκης από τον Κόρι Τζόζεφ στην παράταση και να χαρίσει ένα «διπλό»-άθλος στον Ολυμπιακό.

Το πρώτο buzzer beater του Κόρι Τζόζεφ χάρισε μετάλλιο 11 χρόνια πίσω (video) Ο Κόρι Τζόζεφ αποδείχθηκε «ο από μηχανής θεός» του Ολυμπιακού στην Κύπρο κόντρα στη Μακάμπι, κάνοντας κάτι που είχε να συμβεί διά χειρός του 11 χρόνια.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει «μία στις τόσες» δήλωσε ο Σάσα Βεζένκοβ στον Sport FM λίγα λεπτά αφότου είχαν όλα τελειώσει. Στην καριέρα του Βεζένκοβ πάντως έχει συμβεί ξανά. Διότι κάποιες φορές την τύχη σου, πρέπει και να την κυνηγάς.

Σε τουρνουά προετοιμασίας στην Τουρκία (Αμπτί Ιπεκτσί το γήπεδο) πριν το Ευρωμπάσκετ U18 σε Λετονία και Λιθουανία, παίζοντας κόντρα στους Σέρβους, η Βουλγαρία είχε βρεθεί πίσω μετά από τρίποντο που δέχθηκε από τη γωνία. Ο Βεζένκοβ όμως είχε αντίθετη άποψη.

Με ένα παρόμοιο σουτ προσευχή ακόμα πιο πίσω από το κέντρο, βρήκε στόχο και έκανε άπαντες να πιάνουν το κεφάλι τους. Όπως συνέβη και στη Λεμεσό στο ματς με τη Μακάμπι. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα οδήγησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του μέχρι την 8η θέση.

Δεκατέσσερα και βάλε χρόνια μετά, ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε ξανά το θαύμα του.