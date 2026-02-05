Ο Εργκίν Αταμάν ήταν πάρα πολύ σύντομος, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρτιζάν (05/02, 78-62) στο Βελιγράδι.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να πετύχει δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη Euroleague. Οι «πράσινοι» αν και είχαν… κεκτημένη ταχύτητα από το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (03/02, 82-81), «στραβοπάτησαν» στο Βελιγράδι.

Η Παρτιζάν κέρδισε το «τριφύλλι» με 78-62 (05/02) σε ένα ματς, που δεν πήγε τίποτα καλά.

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο παίκτης του Παναθηναϊκού, που μπόρεσε να «διασωθεί», καθώς σκόραρε 21 πόντους, αλλά χωρίς να έχει καμία ασίστ.

Από την άλλη, οι Σέρβοι είχαν σε εξαιρετικό βράδυ τους Κάμερον Πέιν, Ισαάκ Μπόνγκα και Στέρλινγκ Μπράουν που σκόραραν συνολικά 50 πόντους!

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός έχασε μία μεγάλη ευκαιρία, καθώς «έπεσε» στo 16-11 και είναι στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Τζέριαν Γκραντ ο ακούραστος «βράχος» του Παναθηναϊκού που δεν καταλαβαίνει από δικαιολογίες Ο στρατιώτης του Παναθηναϊκού Τζέριαν Γκραντ ήταν «ο από μηχανής θεός» με τη Ρεάλ, υπερβάλοντας εαυτόν τις τελευταίες ώρες.

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του ήταν πάρα πολύ σύντομος και προτίμησε να μην πει πάρα πολλά λόγια.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως η εμφάνιση της ομάδας του ήταν πάρα πολύ άσχημη, ενώ υπογράμμισε πως επιθετικά οι «πράσινοι» ήταν «άθλιοι».

Αναλυτικά, τι είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Παίξαμε άθλια στην επίθεση, παίξαμε πολύ άσχημα. Κάναμε πολλά λάθη. Χάσαμε όλα τα ελεύθερα σουτ. Η Παρτίζαν έπαιξε δυνατά και επιθετικά. Συγχαρητήρια σε αυτούς».