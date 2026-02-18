Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πάτησε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και έχει την ευκαιρία να πετύχει ό,τι έχουν κάνει μόνο τέσσερις παίκτες στην ιστορία της Euroleague.

Ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα (16/2) προσγειώθηκε από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για να ενσωματωθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και να μπει άμεσα στο ροτέισον, αρχής γεννομένης από το Κύπελλο.

Η έλευση του Αμερικανού ΠΑΙΚΤΑΡΑ έρχεται σε ένα… δύσβατο μονοπάτι για τους «πράσινους», ως το ιδανικό φάρμακο για την ήττα από τον Κολοσσό της Ρόδου και την γενικότερη αμφισβήτηση, λόγω της αγωνιστικής εικόνας με τα σκαμπανεβάσματα.

Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να επουλώσει σε μεγάλο βαθμό τα κενά του «τριφυλλιού» εξαιτίας των χαρακτηριστικών του, που όμως αν δει τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σαν… Μεσία, δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τις πολύ υψηλές ομαδικές προσδοκίες ως προς τη στοχοθεσία.

Ο two way Αμερικανός φόργουορντ έπειτα από ένα άγονο εξάμηνο στις ΗΠΑ και την εκ νέου προσπάθεια που έκανε να… αδράξει την ευκαιρία και να εδραιωθεί, επιστρέφει σε μία γνώριμη για εκείνον κατάσταση.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποχαιρέτησε προσωρινά την Ευρωλίγκα ως ένας εκ των κορυφαίων στους «κόλπους» της και ως τέτοιος επέστρεψε για να ζήσει μεγάλες στιγμές ΚΑΙ με τον Παναθηναϊκό.

Ανάμεσα στους πολλούς ομαδικούς στόχους, ξεπετάγονται σε δεύτερη μοίρα και κάποιες ατομικές διακρίσεις τις οποίες δεν κυνηγούν οι παίκτες αλλά προκύπτουν στην πορεία βάσει της συνέπειάς τους. Μία από αυτές έχει να κάνει με το μακρινό Final Four, του οποίου αποτέλεσε ο τελευταίος πρωταγωνιστής.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» έφυγε από το Αμπού Ντάμπι πριν από μερικούς μήνες όχι μόνο με την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης αλλά και με το βραβείο του MVP, για να γίνει ο δεύτερος παίκτης της τουρκικής ομάδας που τα καταφέρνει μετά τον Έκπε Ούντο το 2017 στον τελικό επί του Ολυμπιακού.

Με την επιστροφή του στην Ευρώπη λοιπόν, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει τη δυνατότητα αν και εφόσον οι «πράσινοι» βελτιωθούν αισθητά και φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής ενώ ο ίδιος αποβεί καταλυτικός όταν θα «καίνε» τα παιχνίδια, να κάνει το back-to-back και να γίνει ο πέμπτος μόλις με απανωτά βραβεία MVP.

Την αρχή έκανε ο σπουδαίος Τόνι Κούκοτς τις χρονιές 1990 και 1991 με την μεγάλη Γιουγκοπλάστικα ενώ ακολούθησε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα με Παναθηναϊκό (2002) και Μπαρτσελόνα (2003).

Bck-to-back MVP του Final-4 είχε βγει ο Βασίλης Σπανούλης στους «ερυθρόλευκους» θριάμβους σε Κων/πολη και Λονδίνο (2012, 2013) ενώ ο πιο πρόσφατος ήταν ο Βασίλιε Μίτσιτς, με τον Αταμάν στον πάγκο, τις χρονιές 2021 και 2022.

Από δύο τουλάχιστον ανάλογες διακρίσεις έχουν οι Τόνι Κούκοτς (Χ3), Βασίλης Σπανούλης (Χ3), Ντιέγιαν Μποντιρόγκα (Χ2), Δημήτρης Διαμαντίδης (Χ2) και Βάσα Μίτσιτς (Χ2).