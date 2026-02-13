Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τα έχει βρει με τον Παναθηναϊκό και αναμένεται να γίνει ο 12ος μιας «πράσινης» λίστας.

Το στάτους του Παναθηναϊκού αναφορικά με την υπόθεση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις άλλαξε ραγδαία τις τελευταίες ώρες. Η πρόταση των «πρασίνων» κάλυψε την πλευρά του παίκτη εν τέλει, με τους Κυπελλούχους Ελλάδας να προσθέτουν στο «οπλοστάσιό» τους μία πολυσχιδή «μηχανή» που έχει αποδείξει την μεγάλη του αξία στο ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα.

Ένας αθλητής που πίστεψε ξανά στο American Dream αφού πολλά είναι θέμα timing και έφυγε για να δοκιμάσει την τύχη του εκ νέου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ως ο πρωταγωνιστής του τελευταίου μίνι-τουρνουά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης. Κοινώς ως ο MVP του τελευταίου Final Four.

Μία τιμητική διάρκιση και ένα ατομικό βραβείο που έχει φτάσει στα χέρια σπουδαίων προσωπικοτήτων του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Παικτών που συνέβαλαν τα μέγιστα στο άθλημα και άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους.

«Ιερά τέρατα» του χώρου έχουν στεφθεί κορυφαίοι ενός Final-Four, αν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται πως θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα ο Ντέβον Χολ στη θέση του Χέιζ-Ντέιβις πριν από μερικούς μήνες στο Αμπού Ντάμπι. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.

Όπως και να ‘χει, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει και στα… χαρτιά λέει «Νάιτζελ Χέιζ-Ντέβις». Ο Αμερικανός two-way φόργουορντ που αναμένεται να φορέσει τα «πράσινα» τουλάχιστον για τα επόμενα 2μιση χρόνια και ο οποίος έρχεται οσονούπω στην Ελλάδα για να γίνει ο 12ος σε μια λίστα παικτών που έχουν βγει MVP σε Final Four της Euroleague με οποιαδήποτε ομάδα και κάποια στιγμή στην καριέρα τους, πέρασαν από το «τριφύλλι».

Όπως και στην περίπτωση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, όσοι δεν πέτυχαν το εν λόγω επίτευγμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους στον Παναθηναϊκό, πρώτα πήραν αυτό το βραβείο με κάποια άλλη ομάδα και μετά αγωνίστηκαν για τους «πράσινους».