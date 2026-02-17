Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δηλώθηκε κανονικά στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για την Stoiximan GBL. Ποιος παίκτης έμεινε εκτός;

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε ήδη την πρώτη του προπόνηση στα «πράσινα» και πλέον, ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του «τριφυλλιού», ο Αμερικανός φόργουορντ δηλώθηκε και στο ρόστερ για την Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός επέλεξε να μείνει εκτός ρόστερ ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, προκειμένου να δηλωθεί ο Χέιζ-Ντέιβις.

Υπενθυμίζουμε πως στις πρώτες του δηλώσεις αποκάλυψε και τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τον Παναθηναϊκό.

«Συζήτησα με την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τον ατζέντη μου και τον εαυτό μου. Αισθάνομαι πώς φυσικά όλοι ξέρουν ότι η Φενέρμπαχτσε ήταν μία επιλογή με όσα έκανα εκεί τα τρία τελευταία χρόνια και ειδικά όσα πετύχαμε ως ομάδα πέρυσι, ένιωσα πώς ένα κεφάλαιο έκλεισε. Έδωσα τα πάντα, νομίζω έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Ελπίζω να το εκτιμούν και να το απόλαυσαν. Τώρα ξεκινάει ένα επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μου και στο μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά.