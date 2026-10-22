Την ίδια ώρα που το ελληνικό μπάσκετ βάλλεται διαρκώς τις τελευταίες ώρες με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη και την κορωνίδα του οικοδομήματος να συλλαμβάνεται, οι ομάδες καλούνται να μείνουν συγκεντρωμένες στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις οι οποίες τρέχουν. Και δεν μπορούν να περιμένουν.

Το μεσημέρι της Πέμπτης λοιπόν (22/10) την ίδια ώρα που οι συλληφθέντες οδηγούνταν και πάλι στη ΓΑΔΑ από την Ευελπίδων περίπου 2μιση ώρες αφότου έκαναν το ανάποδο δρομολόγιο, έλαβε χώρα στο προπονητήριο του ΣΕΦ η Media Day του Ολυμπιακού ενόψει του αγώνα της 7ης στροφής με τη Φενέρμπαχτσε.

Εκεί που ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε το δικό του σχόλιο για την γενικότερη κατάσταση των τελευταίων ωρών ενώ σχολίασε τόσο την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού όσο και την κατάσταση που αφορά τον Τάλιερ Ντόρσεϊ. Τονίζοντας ότι οι Πειραιώτες δεν λειτουργούν ευκαιριακά αλλά και δεν προδίδουν τις αρχές τους για ένα ματς.

Μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε πως ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά ενώ ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε τόσο στην δεδομένη απουσία του Εβάν Φουρνιέ όσο και σε εκείνη του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ξεχωρίζοντάς τους από τον Γιαν Μοντέρο. Ο δομινικανός γκαρντ που επιβαρύνθηκε στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα και κουβάλησε ενοχλήσεις στην Αθήνα, δεν προπονήθηκε ούτε την Τρίτη ούτε την Τετάρτη κανονικά, γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικά αμφίβολο για το ματς με τη Φενέρ.

Στην ομαδική μάλιστα προπόνηση της Πέμπτης (22/10) δεν ξεκίνησε τις ασκήσεις και το όλο πρόγραμμα μαζί με τους υπόλοιπους διαθέσιμους αλλά τραβήχθηκε στο πλάι εκεί που έκανε ειδικές ασκήσεις με τι ιατρικό επιτελείο και τους φυσικοθεραπευτές. Θεωρείται αρκετά δύσκολο να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Άλλωστε οι υποχρεώσεις είναι πολλές και συνεχόμενες, με τους «ερυθρόλευκους» να μην δείχνουν την παραμικρή διάθεση παράκουσης των δεδομένων από το ιατρικό σταφ.

Στο προπονητήριο ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα και χωρίς πίεση, βρέθηκε και ο τραυματίας στον ώμο και το γόνατο Εβάν Φουρνιέ που θα μείνει στα πιτς για λίγες εβδομάδες.

Αντίθετα, κανονικά μπορεί να υπολογίζει ο κόουτς Μπαρτζώκας στον X-Factor της νίκης του Ολυμπιακού στο Palau Blaugrana, Εμπάι Εντζάι. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ έχασε τον πατέρα του τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/10) ωστόσο δεν κατάφερε να παραστεί στην κηδεία. Ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις σε εκείνες τις χώρες, η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιείται πολύ γρήγορα σε σχέση με το γεγονός οπότε ήταν ανθρωπίνος ανέφικτο να παραστεί.

Απόλυτα αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του με τα «ερυθρόλευκα» εμφανίστηκε ο Εμπάι Εντζάι που έχει πιάσει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Άλλωστε η… εργασιοθεραπεία, βοηθά σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις.