Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη φωτιά στη Βαρκελώνη αλλά δεν κάηκε, ολοκληρώνοντας με το μάξιμουμ μία απαιτητική από πολλές απόψεις διπλή εβδομάδα.

Πολλές μικρές αποφάσεις, άλλες περισσότερο σημαντικές κι άλλες λιγότερο είναι εκείνες που σκιαγραφούν το αφήγημα μιας αναμέτρησης, μιας περιόδου αγώνων, μιας σεζόν, μιας εποχής και ούτω καθ’ εξής.

Μία τέτοια έθεσε εν αμφιβόλω την απόδραση του Ολυμπιακού από το Palau Blaugrana, άλλη μία τέτοια με την παρέμβαση του MVP Σάσα Βεζένκοφ, ήταν που έχρισε τους Πειραιώτες απόλυτο φαβορί για τη νίκη στο πλαίσιο της 6ης στροφής της Euroleague.

Παρά τα αρκετά και υψηλά εμπόδια που μπήκαν στον «ερυθρόλευκο» δρόμο κατά τη διάρκεια της διπλής ισπανικής του εβδομάδας (περιστατικό με Ντόρσεϊ, προβλήματα τραυματισμών πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπαρτσελόνα), οι Πειραιώτες έπαιξαν ως πρωταθλητές στη δεύτερη περίοδο στη Βαρκελώνη.

Βελτιώθηκαν αμυντικά, συνέχισαν να σκοράρουν κατά ριπάς και είχαν αγκαλιάσει ένα σημαντικό, πολλώ δε μάλλον ένεκα των συνθηκών, διπλό όταν είχαν απομακρυνθεί με 74-60.

Παρόλα αυτά η Μπαρτσελόνα κάλυψε την απόσταση στο φινάλε και με επιμέρους 26-15 στην τελευταία περίοδο και διά χειρός Ρόμπινσον, έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί βέβαια που η τάξη αποκαταστάθηκε και παρά το μομέντουμ των μπλαουγκράνα, ο Ολυμπιακός καθάρισε την μπουγάδα.

Όλα αυτά για έναν Ολυμπιακό που… ρίσκαρε στο φινάλε, εμπιστευόμενος την άμυνά του. Κατά το προτελευταίο τάιμ άουτ και με τους Πειραιώτες στο +3 (89-92), η εντολή του προπονητικού επιτελείου ήταν «παίζουμε άμυνα, δεν κάνουμε φάουλ». Μετά τις αλλαγές, ο Χολ έμεινε μπροστά στον δαιμόνιο Ρόμπινσον που το έβαλε το σουτ παρά την καλή άμυνα σε εκείνη τη φάση του Αμερικανού ψηλού.

Λίγες στιγμές αργότερα και με το ματς να έχει οδηγηθεί στην παράταση, ένα άλλο τρίποντο έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Σουτ του Μοντέρο που προέκυψε μετά από στοχευμένη εντολή (από προπονητικό επιτελείο και Σάσα Βεζένκοφ) πάνω στον Ζοέλ Πάρα, τον οποίο ο Δομινικανός γκαρντ τιμώρησε για το 95-101, το οποίο ουσιαστικά έδωσε τέλος στη σεμνή τελετή.