Ιδιαίτερα δραστήρια εμφανίζεται η Euroleague τους τελευταίους μήνες θέλοντας να δυναμώσει το προϊόν της και το στάτους της παγκοσμίως. Η αποκαλυπτική είδηση του Μιχάλη Στεφάνου στους «Floor Generals».

Ρεπορτάζ Μιχάλη Στεφάνου

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η Euroleague τους τελευταίους μήνες με την επικείμενη άφιξη του NBA στα «χωρικά ύδατα» της Ευρώπης να χτυπάει την πόρτα και την κορυφαία λίγκα της «γηραιάς ηπείρου» να κοιτάζει πως θα ενισχύσει το στάτους της.

Λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των ιδιοκτητών στο Κόμο, οι Betarades και οι «Floor Generals» έριξαν τη… βόμβα τους στην εκπομπή της Πέμπτης (15/10).

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Στεφάνου ανέφερε τις επεκτατικές διαθέσεις της Euroleague που έχει στα… σκαριά διάφορες επενδυτικές πολιτικές.

Ο Τσους Μπουένο λοιπόν στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Euroleague και της πρόθεσης να εκτοξευτούν τα έσοδα των ομάδων τα επόμενα χρόνια, έχει σχεδιάσει και αναμένεται να θέσει σε υλοποίηση το επόμενο διάστημα την εξαγορά της Αδριατικής λίγκας, η οποία δεν θα είναι η μόνη.

Στο «στόχαστρο» της Euroleague για επενδύσεις βρίσκονται κι άλλες σε άλλες ευρωπαϊκές λίγκες χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα ποιες έχουν προτεραιότητα και σε ποιες θα μπει το προσεχές διάστημα αλλά και με ποια μορφή επένδυσης η διοργανώτρια αρχή που έχει στα πλάνα της και τη δημιουργία λίγκας στη Μέση Ανατολή, στην οποία η Ευρωλίγκα θα είναι ο κύριος και βασικός επενδυτής.