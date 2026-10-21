Μετ’ εμποδίων προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός για το απαιτητικό ματς με τη Φενέρμπαχτσε, μετρώντας τις πληγές που του άφησε η ισπανική διπλή εβδομάδα με Φουρνιέ και Μοντέρο.

Αλώβητος βαθμολογικά αλλά όχι αγωνιστικά έφυγε ο Ολυμπιακός από την Ισπανία, παίζοντας δύο παρατάσεις με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα.

Αφού έκανε την ανατροπή της ιστορίας κόντρα στις «νυχτερίδες» επιστρέφοντας από το -28 σε λιγότερο από είκοσι λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, πέρασε και από το… κλουβί της Βαρκελώνης. Αν και χρειάστηκε κι εκεί το έξτρα πεντάλεπτο, ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια που ξεπρόβαλαν μπροστά του.

Τόσο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης (υπόθεση Ντόρσεϊ και τον σάλο που αυτή γέννησε) όσο και κατά τη διάρκεια αυτής, ο Ολυμπιακός βγήκε να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο έχοντας πολλά ζητήματα τραυματισμού να διαχειριστεί.

Ο Γιαν Μοντέρο που κουβαλούσε διάστρεμμα στο δεξί του πόδι από τον αγώνα με τους «πορτοκαλί», επιβαρύνθηκε στο Palau Blaugrana και γι’ αυτό δεν έπαιξε πάνω από 20’44΄΄. Παρόλα αυτά βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει στο «διπλό» με ειδική διαχείριση, αν και κούτσαινε προς το τέλος του αγώνα. Ήταν εμφανές δια γυμνού οφθαλμού πως δεν βρισκόταν στο 100%, κάθε άλλο.

Και κάπως έτσι από την επιβάρυνση και την άσκηση δύναμης στο άλλο πόδι, το… δυνατό, ένιωσε ενόχληση στο αριστερό γόνατο. Η οποία εξελίχθηκε σε κάκωση αριστερού γονάτου όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός πριν από κάποιες ώρες.

Γι’ αυτό και ο καταβεβλημένος Rising Star της Euroleague τη σεζόν 2025-26, δεν συμπεριλήφθη στην αποστολή (11άδα εν τέλει) του Ολυμπιακού για τα Ιωάννινα και επέστρεψε αργότερα μόνος του – με τον αδερφό του – στην Αθήνα για να αρχίσει την αποθεραπεία του. Γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικά αμφίβολο για το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Από την άλλη, τα συνεχόμενα 25 λεπτά σε παιχνίδι τόσο υψηλής έντασης – με Βαλένθια – και παίζοντας σε μία ομάδα που κυνηγούσε διαρκώς το σκορ και έπαιζε υπό την πίεση του ρολογιού, φαίνεται πως επηρέασαν έναν άριστο αθλητή όπως τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού, έμεινε στο παρκέ του γηπέδου της Βαρκελώνης για περίπου 23′ καθώς ένιωσε έντονες ενοχλήσεις κυρίως στον αριστερό του ώμο. Ενοχλήσεις που επηρέασαν και το παιχνίδι του (6π., 2 ριμπ., 1 ασίστ) και οι οποίες «μεταφράστηκαν» σε μεγάλο αιμάτωμα μέσα από εξατάσεις, οι οποίες θα τον κρατήσουν περίπου 20 μέρες εκτός δράσης.

Όλα αυτά για τον Εβάν Φουρνιέ που δεν είχε παραπονηθεί για κάτι πριν τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Αλλά η υπερπροσπάθεια που κατέβαλε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο συν την παράταση με τη Βαλένθια, στοίχισαν τόσο στον ίδιο όσο και στον Ολυμπιακό.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, θα έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει μέσω ξεκούρασης και ασκήσεων την διάταση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου του. Όλα τα παραπάνω, δεν του επέτρεψαν να δηλώσει το «παρών» και στον αγώνα με τον Βίκο στα Ιωάννινα καθώς είναι πάγια τακτική του Γιώργου Μπαρτζώκα και του προπονητικού επιτελείου, να μην επιβαρύνει τους αθλητές που έχουν νιώσει κάποια ενόχληση, στο ελληνικό πρωτάθλημα.