Ο Έντι Τζόνσον γύρισε τον χρόνο πίσω στο 1995, στο Ολυμπιακός-ΤΣΣΚΑ, με αφορμή έναν αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Παρότι η θητεία του Έντι Τζόνσον στον Ολυμπιακό διήρκεσε μόλις μία σεζόν, οι ισχυροί δεσμοί που ανέπτυξε με την ομάδα του Πειραιά διατηρούνται ανεξίτηλοι μέχρι σήμερα, όπως φροντίζει να αποδεικνύει συχνά μέσα από την έντονη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», ο βετεράνος μπασκετμπολίστας, με αφορμή έναν σχολικό αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου, θυμήθηκε τη θρυλική αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» απέναντι στην αποδεκατισμένη ΤΣΣΚΑ Μόσχας που είχε παραταχθεί με μόλις έξι παίκτες, σχολιάζοντας πως μέσα στο παρκέ δεν χωράει οίκτος για τον αντίπαλο, αν και παραδέχθηκε ότι τότε θα προτιμούσε να είχε αναβληθεί εκείνο το παιχνίδι λόγω των ειδικών συνθηκών.

I feel for any team that’s compromised. In my one year in Europe, My team @Olympiacos_BC played a Russian team that got food poisoning and only had 6 players! I had wished they would cancel the game, but they didn’t and so I did what I have always tried to do with the best of… https://t.co/c6xX3qeUxZ — Eddie A Johnson (@Jumpshot8) October 19, 2026

Αναλυτικά, όσα έγραψε ο Έντι Τζόνσον:

«Λυπάμαι για οποιαδήποτε ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί. Στον έναν χρόνο μου στην Ευρώπη, η ομάδα μου, ο Ολυμπιακός, έπαιξε με μια ρωσική ομάδα που έπαθε τροφική δηλητηρίαση και είχε μόνο 6 παίκτες!

Είχα ευχηθεί να ακυρώσουν το παιχνίδι, αλλά δεν το έκαναν και έτσι έκανα αυτό που έχω πάντα προσπαθήσει να κάνω με το καλύτερο της ικανότητάς μου. Καταστρέφω και κατακτώ. Δεν λυπάσαι κανέναν ανάμεσα στις γραμμές και η απόλυση αυτού του προπονητή είναι τελείως αστείο κατά τη γνώμη μου. Δεν χαλαρώνεις.

Η ερώτησή μου σε όποιον παραπονιέται, υπήρχαν 11 παίκτες στο γήπεδο; Μια φορά αντιμετώπισα τους Νικς ενώ έπαιζα με τους Χόρνετς στο MSG και είχαμε 7 παίκτες και τους νικήσαμε. Πάρε μέρος στο παιχνίδι ή παράτα το όπως έκαναν! Τελείωσε η υπόθεση και γίνε καλά για το επόμενο παιχνίδι».