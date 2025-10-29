Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ζήτημα του Ολυμπιακού στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού με τη Μονακό.

Ο Ολυμπιακός «λύγισε» από τη Μονακό με 87-92 στο ΣΕΦ (29/10), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Πειραιώτες είχαν σε εξαιρετικό βράδυ τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που σταμάτησε στους 23 πόντους, με 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όμως τελικά αρκούσε για να χαρίσει τη νίκη, με αποτέλεσμα το ρεκόρ τους να πέσει στο 4-3.

Από την άλλη πλευρά, για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, οι Άλφα Ντιαλό και Μάικ Τζέιμς ήταν ασταμάτητοι, με τον πρώτο να έχει 27 πόντους και τον δεύτερο να καταγράφει νταμπλ-νταμπλ, με 23 πόντους και 10 ασίστ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, τόνισε πως αποτελεί πρόβλημα, όταν η φιλοξενούμενη ομάδα καταφέρνει να πετύχει 92 πόντους στην έδρα σου.

Έτσι, στάθηκε στο γεγονός πως ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να έχει καλύτερη άμυνα, σε κάποια κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Too smooth with it 😮‍💨@MrNatural_05 finds Alpha Diallo who drains it from beyond the arc! 🎯#RivalrySeries pic.twitter.com/WO0YFSKaiA — EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2025

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Πολλά θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά. Όχι μόνο στα τελευταία λεπτά αλλά και σε ολόκληρο το παιχνίδι.

Όταν επιτρέπεις 92 πόντους στο γήπεδό σου, είναι πρόβλημα. Δεν παίξαμε καλή άμυνα σε κρίσιμα σημεία του αγώνα ενώ οι παίκτες δεν είχαν καλά ποσοστά στα τρίποντα».