Η Τουρκία ταιριάζει στον Σέιμπεν Λι όπως φαίνεται και από το πρώτο του διάστημα στην Εφές. Χτίζει… σερί ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.

«Έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση και βοήθησε την ομάδα να κερδίσει. Μπράβο του», είχε πει για τον σούπερ κόντρα στον ΠΑΟΚ Σέιμπεν Λι ο Γιώργος Μπαρτζώκας πριν από περίπου 1μιση μήνα.

Με τον Μόντε Μόρις ακόμα να μην έχει γίνει «ερυθρόλευκος», η ομάδα του Λιμανιού ήθελε playmaking και ήλπιζε πως θα το έβρισκε από τον κατά τα άλλα συμπαθέστατο και χωρίς να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα Σέιμπεν Λι. Δεν είναι αυτή η φύση του όμως ούτε η θέση του. Κάτι που απο θεωρία όσο βρισκόταν στον Ολυμπιακό, εντοπίζεται περισσότερο στην πράξη αυτές τις ημέρες, που έχει μετακινηθεί στην Τουρκία για λογαριασμό της Εφές Αναντολού.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο δυσκολεύεται και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι στην Ευρώπη και την Ευρωλίγκα. Πλην όμως δεν μπορεί να μην παραδεχθεί κανείς πως οι Τούρκοι μοιάζουν δικαιωμένοι με την επιλογή του Σέιμπεν Λι που φαίνεται να βρίσκει τον καλό του εαυτό.

Τι περίμενε η Εφές για να ενεργοποιήσει την συμφωνία με Σέιμπεν Λι και Ολυμπιακό; Κάτοικος Τουρκίας γίνεται ξανά ο Σέιμπεν Λι, με την Εφές να ενεργοποιεί μία συμφωνία… εβδομάδων, σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

Ο Αμερικανός γκαρντ που έκανε… κρότο στην Ευρώπη μέσω της γειτονικής χώρας και της Μανίσα κάνοντας «όργια» σε Τουρκία και BCL, έγινε μέλος του ρόστερ των Πειραιωτών με μεγάλες προσδοκίες λόγω της εκτελεστικής του ικανότητας.

Πλην όμως δεν «κόλλησε» ποτέ στον Πειραιά αγωνιστικά. Ο Σέιμπεν Λι δεν μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ούτε και η ομάδα στα δικά του χαρακτηριστικά αφού πρόκειται για έναν SG που θέλει την μπάλα στα χέρια του. Κι αυτό δεν μπορούσε να το εφαρμόσει στον Ολυμπιακό, με τα ζητούμενα από εκείνον να τον έχουν… κομπλάρει.

Σε νέο περιβάλλον πλέον, όπου γενικότερα βέβαια έχει αρκετά θέματα και χαμηλές πτήσεις, ο Σέιμπεν Λι σιγά σιγά απελευθερώνεται όπως δείχνουν και οι αριθμοί του. Παίζει αρκετά περισσότερο, ο ρόλος του είναι πολύ πιο σημαντικός στο ροτέισον του Βάσκου τεχνικού και εκείνος αποδίσει.

Στα τέσσερα παιχνίδια που έχει λάβει μέρος ο Σέιμπεν Λι στην Εφές (δύο στην Ευρωλίγκα και δύο στην Τουρκία), έχει 15 πόντους κατά μέσο όρο και 6,25 ασίστ ανά παιχνίδι σε 30′ περίπου συμμετοχής.

Στο παιχνίδι της Δευτέρας (12/1) μάλιστα με την Μπουγιούκτσεκμετσε για το τουρκικό πρωτάθλημα στην έδρα της ουραγού της BBL (2-13 ρεκόρ), ο Σέιμπεν Λι δεν ήταν απλά επιδραστικός για την Εφές αλλά και ο απόλυτος πρωταγωνιστής της.

Ο μέχρι πριν από μερικές ημέρες παίκτης του Ολυμπιακού μέτρησε 15 πόντους και 10 ασίστ για να κάνει double double ενώ υπήρξε και ιδιαίτερα αποδοτικός στο φινάλε του ματς όταν όλα μετρούσαν περισσότερο. Στην λεγόμενη crunch time των Αμερικανών (τελευταίο τρίλεπτο), ο Σέιμπεν Λι έβαλε οκτώ πόντους (δύο τρίποντα και ένα δίποντο), για να σώσει την ομάδα του από νέο κάζο (86-83 τελικό σκορ).