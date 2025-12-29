Κάτοικος Τουρκίας γίνεται ξανά ο Σέιμπεν Λι, με την Εφές να ενεργοποιεί μία συμφωνία… εβδομάδων, σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

Περίπου έναν χρόνου αφότου ήρθε στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, ο Σέιμπεν Λι που δεν κατάφερε ποτέ να αποδώσει με συνέπεια βάσει των δυνατοτήτων του. Και αποχωρεί για την γειτονική Τουρκία.

Ο πρώην ΝΒΑερ (Πίστονς 2020-22, Σίξερς 2022, Σανς 2023) που έκανε… κρότο στην Ευρώπη μέσω της Μανίσα και στη συνέχεια της Μακάμπι Τελ Αβίβ, βρήκε την επόμενη μπασκετική του στέγη στην Εφές.

Ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες στη γειτονική χώρα με τις τρεις πλευρές (ομάδες και παίκτης) να έχουν δώσει τα χέρια και το μόνο που απομένει για την επισημοποίηση του deal, είναι η ολοκλήρωση των απαραίτητων εργομετρικών και ιατρικών εξετάσεων, ούτως ώστε να ανακοινωθεί και επίσημα η οριστική συμφωνία.

Οι Τούρκοι που ψάχνουν τον τρόπο να αναθαρρήσουν και να καλύψουν το μεγάλο χαμένο έδαφος στον δεύτερο γύρο (17η θέση και 6-12 ρεκόρ), έψαχναν εδώ και αρκετές εβδομάδες την αγορά, κοιτάζοντας την ενίσχυσή τους. Το όνομα του Σέιμπεν Λι είχε πέσει στο τραπέζι αφού από την αρχή της σεζόν δεν έμοιαζε να λογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα και την… υπεραριθμία των «ερυθρολεύκων» στα γκαρντ τους.

Με την επάνοδο του Κίναν Έβανς ή την έλευση του νέου μεταγραφικού αποκτήματος (Μόντε Μόρις), ο Σέιμπεν Λι αναμενόταν ούτως ή άλλως να μείνει ακόμα πιο πίσω στο ροτέισον των Πειραιωτών, όπερ και εγένετο (DNP στην Μπολόνια) αφού ο Ολυμπιακός γέμισε στη θέση των PGs και στο ‘2’ έχει Ντόρσεϊ και Φουρνιέ.

Η Εφές πρόλαβε την προθεσμία της 5ης του Γενάρη (ημερομηνία αποδέσμευσης για να υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης στον δεύτερο γύρο), ευελπιστώντας πως θα βρει τον Σέιμπεν Λι του προηγούμενου περάσματος από την Τουρκία.

Στα σκαριά εδώ και εβδομάδες

Η Εφές αναμένεται να πληρώσει το συμβόλαιο του Σέιμπεν Λι μέχρι το καλοκαίρι του 2026 ενώ το συμβόλαιό που είχε υπογράψει με τους Πειραιώτες ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν όμως κάθε χρονιά από πλευράς της ομάδας του Λιμανιού. Μένει λοιπόν να φανεί αν θα γίνει κλειστό μέχρι το 2027 ή η συμφωνία θα ισχύσει για το επερχόμενο εξάμηνο με ορίζοντα την επανεξέτασή του το καλοκαίρι.

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται μία συμφωνία που βρισκόταν στα σκαριά εδώ και αρκετές εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr από την Τουρκία, η Εφές όχι απλά είχε ενδιαφερθεί για τον Σέιμπεν Λι εδώ και καιρό – όπως είχε κάνει και η Μπεσίκτας που αγωνίζεται στο EuroCup – αλλά είχε έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη και τον Ολυμπιακό πριν την απομάκρυνση του Ιγκόρ Κοκόσκοφ. Όντας δική του εισήγηση.

Ωστόσο η μεταγραφή του στην Κωνσταντινούπολη «πάγωσε» με την λήξη της συνεργασίας των Τούρκων με τον πρωταθλητή Ευρώπης το 2017 με την Εθνική Σλοβενίας του Λούκα Ντόντσιτς. Στο πόδι του κάθισε ο Πάμπλο Λάσο, ο οποίος ζήτησε κάποιες ημέρες για την αξιολόγηση του έμψυχου δυναμικού.

Αυτό συνέβη, η Εφές δεν… σήκωσε κεφάλι ως προς τα αποτελέσματα και ο Ισπανός τεχνικός άναψε το «πράσινο φως» για την ενεργοποίηση της συμφωνίας και την απόκτηση του Σέιμπεν Λι.

Η Εφές θα γίνει η τέταρτη ομάδα του Σέιμπεν Λι στην Ευρώπη μετά τις Μανίσα, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ολυμπιακό. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Αμερικανός γκαρντ που υπήρξε φιλότιμος αλλά δεν απελευθερώθηκε ποτέ στον Πειραιά ούτε εγκλιματίστηκε στα ζητούμενα του προπονητή του, μετράει 3,4 πόντους (44,4% δίπ., 36,4% τρίπ., 81,8% βολές), 1,4 ασίστ και 1,3 λάθη σε 11:24 και 11 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα με τους «ερυθρόλευκους».