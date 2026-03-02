Στο χέρι του Σάσα Βεζένκοφ είναι να γίνει στο (εγγύς) μέλλον ο πρώτος που τα καταφέρνει.

Αφού δεν τα κατάφερε κανένας αντίπαλός του ανεξαρτήτως ομάδας, ένας τραυματισμός ήταν η αιτία πίσω από το… φρένο στο ξέφρενο διάστημα του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος μετά τις back-to-back αγνώριστες για εκείνον βραδιές με την Παρί στο ΣΕΦ και την Αρμάνι στο Μιλάνο, το πήρε προσωπικά.

Οι ενοχλήσεις στη μέση που ένιωσε στον τελικό του Κυπέλλου στην Κρήτη μετά από γλίστρημα, δεν μοιάζουν ικανές για την ώρα τουλάχιστον ώστε να τον κρατήσουν για διάστημα μακριά από το πεδιό δράσης του.

Και παρότι ο Βούλγαρος σούπερ σταρ των Πειραιωτών έχει δηλώσει ξανά και ξανά πως οι προσωπικές διακρίσεις έρχονται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα μπροστά στο συλλογικό καλό, δεν παύουν να είναι αμελητέες. Πολλώ δε μάλλον όταν αποκτούν ιστορική διάσταση.

Ο Σάσα Βεζένκοφ με τις 23,4 μονάδες που έχει συγκεντρώσει στο σύστημα αξιολόγησης, αποτελεί το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του δεύτερου βραβείου του MVP της σεζόν. Ό,τι δεν κατάφερε πέρυσι, αν και έφτασε στα χέρια του εκείνο του πολυτιμότερου στα playoffs με τις εμφανίσεις του απέναντι στη Ρέαλ, εκτός απροόπτου θα το πετύχει την τρέχουσα σεζόν. Ελάιζα Μπράιαντ και Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελούν οι άλλες δύο ηχηρές υποψηφιότητες σε μια κούρσα που ρόλο παίζει και η πορεία της εκάστοτε ομάδας βέβαια.

Αν και εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή μέχρι το φινάλε και ο ηγέτης του Ολυμπιακού ανταμειφθεί για τη σεζόν που πραγματοποιεί με την πολύ τιμητική αυτή διάκριση, τότε θα γίνει μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που ντουμπλάρει τα MVP’s.

Ο μοναδικός για την ώρα που τα έχει καταφέρει, είναι ο Άντονι Πάρκερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τις πρώτες δύο σεζόν που το βραβείο μοιράστηκε. Συνεπώς θα έχει ακόμα κάποιες ευκαιρίες μπροστά του ο Σάσα Βεζένκοφ που κυριαρχεί στη λίγκα, για να φτάσει στην τριπλέτα και μετά… άντε πιάστε τον.