Ο Σάσα Βεζένκοφ έχει πάρει το «όπλο» του και άντε… πιάστε τον. Θέμα χρόνου η all-time δεκάδα στην Ευρωλίγκα και η δεύτερη «ερυθρόλευκη» θέση.

Από τον Δεκέμβρη και έπειτα ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται στη ζώνη του λυκόφωτος. Ιδιαίτερα λίγο πριν μας… αφήσει ο πρώτος γύρος της κανονικής διάρκειας της Euroleague 2025-26 και μπει ο μπασκετικός κόσμος της Ευρώπης στα πιο κρίσιμα.

Ο Ολυμπιακός αρχίζει σιγά σιγά με τις επιστροφές των απουσιών του να βρίσκει ρυθμό, βάζοντας κι άλλους παράγοντες στο παιχνίδι του αλλά και φανερώνοντας στο παρκέ τις αρχές του. Δημιουργία, αυτοματισμοί, κίνηση χωρίς την μπάλα αλλά και «σταθερές» που καλύπτουν τις season low ή κοντά σε αυτό αλλά διψήφιες ακόμα εμφανίσεις του εντυπωσιακού φέτος Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο λόγος για τα κολλητάρια Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ που «μάχονται» στην κούρσα για τον πρώτο σε αξιολόγηση εδώ και αρκετό καιρό. Οι δύο «ερυθρόλευκοι» πυλώνες λάμπουν ατομικά μέσω της ομαδικής προσπάθειας, με τον Βούλγαρο σούπερ σταρ να έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του μετά τις δύο απανωτές μέτριες βραδιές του τον Φθινώπορο με την Αρμάνι στο Μιλάνο και την Παρί στο ΣΕΦ.

Σαφώς πιο απελευθερωμένος πλέον – απόρρια της αγωνιστικής ανόδου και του Τόμας Γουόκαπ με τον οποίο βρίσκονται με… κλειστά μάτια – ο Σάσα Βεζένκοφ έχει 22,9 πόντους κατά μέσο όρο και πάνω από έξι ριμπάουντ ανά ματς στα τελευταία εννιά παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Ο ένας (Βεζένκοφ) τραβάει τον άλλον (Ολυμπιακός) και τούμπαλιν.

Sasha Vezenkov, Belgrad'da ışıl ışıl parladı! ✨



25 sayı | 7 ribaund | 9/12 saha içi isabeti | 32 verimlilik puanı 📊#EveryGameMatters pic.twitter.com/hq8gA6gzpa — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) January 15, 2026

Στον θρίαμβο της Τετάρτης (14/1) στο Βελιγράδι κόντρα στην προβληματική Παρτιζάν, ο σούπερ σταρ των Πειραιωτών έφτασε… σβηστά και πάλι την 25άρα σε μόλις 28′ συμμετοχής και άφησε πίσω του τον Κάιλ Χάινς στους all-time σκόρερ της διοργάνωσης.

Ο πρώην ΝΒΑερ πάτησε πλέον την 15άδα της διοργάνωσης από το 2000 και έπειτα βλέποντας διαρκώς ψηλότερα με τους 3350 πόντους που έχει πετύχει με Ολυμπιακό και Μπαρτσελόνα. Αυτήν ορίζει ο Σέρχι Ροντρίγκεθ (3772) αν και σε απόσταση βολής συναντά κανείς πριν την ολοκλήρωση της 22ης στροφής, τον Τόκο Σενγκέλια με 3735.

Ο συμπαίκτης του Γεωργιανού φόργουορντ της Μπαρτσελόνα, Γουίλ Κλάιμπερν, είναι ο ένας εκ των δύο που βρίσκονται ψηλότερα από τον Βεζένκοφ στη σχετική λίστα, έχοντας ταυτόχρονα λάβει μέρος σε λιγότερα παιχνίδια.

3590 (#13) πόντους έχει ο Κλάιμπερν και 3817 (#8) πόντους ο Λάρκιν με 260 και 258 παιχνίδια αντίστοιχα. Στα 287 ματς καριέρας στην Ευρωλίγκα βρίσκεται ο Σάσα Βεζένκοφ που βέβαια έχει εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια, καλύπτωντας το όποιο κενό.

Ο πιο άμεσος «ερυθρόλευκος» στόχος του φανταστικού το τελευταίο διάστημα Σάσα Βεζένκοφ, είναι ο τέως αρχηγός της ομάδας του οποίου η φανέλα βρίσκεται στην κορυφή του ΣΕΦ. Ο λόγος για τον Γιώργο Πρίντεζη που σταμάτησε την υπέρλαμπρη καριέρα του, έναν πόντο πριν φτάσει στους 3600.

Η απόλυτη κορυφή ανήκει στον «βασιλιά» Μάικ Τζέιμς, ο οποίος πρόλαβε τον τραυματία εκείνη την περίοδο Νάντο Ντε Κολό και ξεπέρασε πρώτος τον νυν προπονητή του. Στου δρόμου τα μισά για το τέλος της κανονικής διάρκειας της σεζόν 2025-26, ο Αμερικανός γκαρντ έχει 5621 πόντους.

Γεγονός που σημαίνει ότι ο σταρ του Ολυμπιακού χρειάζεται δύο σεζόν και κάτι, με τον ρυθμό που σκοράρουν, να ξεπεράσει τον Μάικ Τζέιμς. Περίπου 110 παιχνίδια περισσότερα, γεγονός άκρως εφικτό αν υπολογίσει κανείς πως είναι πέντε χρόνια νεότερος από τον Μάικ Τζέιμς.