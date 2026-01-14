Το τίμημα της αστερόσκονης και των παχυλών συμβολαίων, συνοδεύεται αναπόφευκτα με υπερφυσικές και κάπου κάπου παράλογες απαιτήσεις. Παρανοήσεις που ξεφεύγουν του μέτρου με τον Σάσα Βεζένκοφ – κι άλλους σταρ – αφότου γύρισε από το NBA να το βιώνει στο πετσί του.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού αποτελεί σημείο αναφοράς για την ομάδα του Λιμανιού, καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση και πολλές φορές το αποτέλεσμα του συνόλου του Γιώργου Μπαρτζώκα στο παρκέ.

Όπως συνέβη με αρκετούς «ερυθρόλευκους» πριν από περίπου έναν μήνα τέτοια περίοδο έμοιαζαν αποπροσανατολισμένοι, έξω από τα νερά τους. Σε αγωνιστική καθίζηση, η οποία έφερε αστάθεια και σκαμπανεβάσματα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Σάσα Βεζένκοφ, δίχως να αποτελεί φυσικά η απόδοσή του την μοναδική αιτία του «εκτροχιασμού» των πρωταθλητών Ελλάδας από τις αρχές τους. Κάθε άλλο…

«Έκανα δύο παιχνίδια, το αντιλήφθηκα. Η αρχή μου είναι πάντα να δουλεύεις και να μη σταματάς να δουλεύεις σε ό,τι κάνεις. Οπότε άλλαξα λίγο το πώς σκέφτομαι. Δούλεψα, νιώθω καλά. Θα έρθουν και κακές βραδιές και καλές. Είμαι εδώ να βοηθάω την ομάδα στο 100%, να κάνω αυτό που μου ζητάει ο προπονητής μου. Κι όσο κλισέ κι αν ακούγεται, αυτό πρέπει να κάνω, αυτό ξέρω να κάνω κι αυτό θα κάνω», είπε στην εκπομπή των Betarades «Τι βρεγμένοι τι μούσκεμα», το βράδυ της Παρασκευής (9/1), μετά από μία ακόμα κυριαρχική εμφάνισή του.

Ο Σάσα Βεζένκοφ απέναντι στην αγαπημένη του αντίπαλο Μπάγερν Μονάχου κέρδισε ένα ακόμα βραβείο MVP αγωνιστικής (το 17ο συνολικά) και συμπλήρωσε μία 8άδα αγώνων όπου παρουσιάζεται σταθερός, όπως ο πραγματικός Σάσα Βεζένκοφ. Μία 8άδα αγώνων που φανερώνει σε όλους πως η παρουσία του στις αναμετρήσεις με την Αρμάνι Μιλάνο και την Παρί (14 και 21 Νοέμβρη αντίστοιχα) δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία κακή παρένθεση. Μία παραφωνία σε μία ακόμα γεμάτη σεζόν που διάζει.

Αρχής γεννομένης από την προηγούμενη επίσκεψη του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι (13η αγωνιστική Vs. Ερ. Αστέρας), ο σταρ των Πειραιωτών έχει οκτώ σερί παιχνίδια με 21+ βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, με αποκορύφωμα τους 35 απέναντι στους Βαυαρούς πριν από μερικές ημέρες.

Εκτός των άλλων «τρέχει» σερί εννιά αγώνων όντας διψήφιος (10+ πόντοι) ενώ στην ίδια κλίμακα (εννιά ματς σερί) έχει πετύχει τουλάχιστον ένα τρίποντο. Από το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και έπειτα, ο φοβερός και τρομερός Σάσα Βεζένκοφ έχει 25,75 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και 22,7 πόντους.

Με αυτά τα νούμερα έχει ξεπεράσει σε PIR τον συμπαίκτη του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην κορυφή, όντας ο τέταρτος σκόρερ της λίγκας μέχρι ώρας (18,7 πόντοι κατά μέσο όρο) και ο τρίτος ριμπάουντερ με 6,8 αμυντικά και επιθετικά.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο σταρ του Ολυμπιακού πηγαίνει πρόσω ολοταχώς για την κατάκτηση του δεύτερου βραβείου MVP αν συνεχίσει έτσι, με την τελική κατάταξη και θέση των Πειραιωτών, να παίζει επίσης τον ρόλο της στην τελική ετυμηγορία.

Οι 23,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (22,7 μετράει φέτος για την ώρα), αποτελούν την καλύτερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας αν και δεν ήταν αρκετό για να του δώσει την ατομική διάκριση ως του κορυφαίου της κανονικής διάρκειας πέρυσι (Κέντρικ Ναν).