Ο κουρασμένος και καταβεβλημένος Παναθηναϊκός, είχε θετικό πρόσημο στο πρώτο του δυνατό φιλικό κόντρα στην Παρτιζάν.

Με χαμόγελα συνοδεύτηκε το ιστορικής και σημειολογικής σημασίας φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Παρτιζάν το μεσημέρι – για τα μέρη μας – της Πέμπτης (18/9) για τον Παναθηναϊκό. Παρά την ταλαιπωρία και την κούραση που συνόδευε όσους ταξίδεψαν στο δεύτερο σκέλος της παρουσίας του «τριφυλλιού» στη Μελβούρνη (Γιουρτσεβέν, Σλούκας, Μήτογλου, Αταμάν, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ), οι Κυπελλούχοι Ελλάδας παρουσίασαν ένα ικανοποιητικό για τις υπάρχουσες συνθήκες πρόσωπο, που παρεπιμπτόντως επικράτησε με 91-82.

Οι «πράσινοι» έλαβαν την αγάπη χιλιάδων φίλων της ομάδας και ομογενών, τους οποίους και έκαναν να αισθανθούν σαν μικρά παιδιά αφού είχαν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά μερικά από τα ινδάλματά τους στο πλαίσιο της διεξαγωγής ενός ακόμα «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος».

Μπορεί για τους υποστηρικτές μιας ομάδας το σκορ και το τελικό αποτέλεσμα ακόμα και σε φιλικούς αγώνες να αποτελεί προτεραιότητα, παρόλα αυτά σε αυτό το σημείο της σεζόν άλλα είναι αυτά που κοιτάζουν οι προπονητές. Με πρωταρχικό μέλλημα την ετοιμότητα.

Η «παλιά φρουρά» του Παναθηναϊκού στάθηκε στο ύψος της (21π., 8 ασ. ο Ναν) γεγονός που χαροποίησε τον Εργκίν Αταμάν.

Εκείνος βέβαια που έλαμψε, παρά το μακρινό ταξίδι το οποίο δεν έδειξε πως τον επηρέασε επουδενί, ήταν ο Ομέρ Γιουρτσεβέν. Λίγες μέρες αφότου αναδείχθηκε ασημένιος στη Ρίγα με την Εθνική Τουρκίας, παρουσιάστηκε επιβλητικός κόντα στην Παρτιζάν.

Ο Γιουρτσεβέν, ο οποίος παρέμεινε τελικώς κανονικά στο ρόστερ της ομάδας, έστειλε απευθείας «σήμα» στον προπονητή του πως είναι εδώ για να βοηθήσει. Το κοντέρ έγραψε 20 πόντους (9/11 εντός παιδιάς), 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ και ένα κλέψιμο για τον εξαιρετικό Τούρκο, από τον οποίο περιμένει περισσότερα ο Παναθηναϊκός στη δεύτερη σεζόν του. Πολλώ δε μάλλον μέχρι να μπει κανονικά στο ροτέισον ο Ματίας Λεσόρ.

Στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν έκανε ειδική μνεία στα δύο νέα πρόσωπα τα οποία και είδε από κοντά, παίζοντας υπό τις οδηγίες του, για πρώτη φορά. Ο λόγος για τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Βασίλη Τολιόπουλο. Τα δύο Ελληνόπουλα που ανέβασαν σε ποιότητα τον ελληνικό κορμό του «τριφυλλιού», εξηγώντας μάλιστα τον λόγο για τον οποίο αποκτήθηκαν.

«Απόψε είχαμε μόνο δύο νέα πρόσωπα, τον Ρογκαβόπουλο και τον Τολιόπουλο. Είναι πολύ έξυπνοι παίκτες, γι’ αυτό και τους αποκτήσαμε. Κατάλαβαν αμέσως το παιχνίδι μας. Το δικό μου σύστημα είναι απλό μπάσκετ, όχι κάτι περίπλοκο, και παίξαμε καλά. Για μένα ήταν επίσης πολύ όμορφο να δω ότι όλοι ήταν έτοιμοι».

Δύο παίκτες που θα έχουν σημαντικό ρόλο στο ροτέισον του «τριφυλλιού» το οποίο θέλει να ανοίξει φέτος ο Αταμάν με τόσα παιχνίδια μέσα στη σεζόν.

Ο «Ρόγκα» τελειώσε την αναμέτρηση με 4/12 σουτ, 4 ριμπ., 2 ασίστ, 2 κλεψ. και ένα μπλοκ ενώ στο… κόλπο μπήκε και ο «Τολιό» που είχε και το τζετ λακ να διαχειριστεί. Ο χάλκινος με την «γαλανόλευκη» πρώην αρχηγός του Άρη, είχε 1/7 σουτ με 4 όμως ασίστ, 3 ριμπάουντ και ένα λάθος.