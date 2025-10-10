Που στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την νικηφόρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό μπροστά στον κόσμο του κόντρα στην Ντουμπάι;

Ευχαριστημένος σε μεγάλο βαθμό εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι με 86-67.

Οι «ερυθρόλευκοι» που κατάφεραν να… καμουφλάρουν τις σημαντικές απουσίες τους σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στην ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς, έβαλαν το + δίπλα από το πρόσημό τους μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης εβδομάδας της Eurolegue.

Μετά από ένα soft ξεκίνημα στην άμυνα, ανέβασαν στροφές βρήκαν, είχαν έναν εξαιρετικό Βεζένκοφ (25π., 11 ριμπ.), έλεγξαν τα ριμπάουντ και δεν απειλήθηκαν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έμεινε ικανοποιημένος τόσο από το αποτέλεσμα και την εμφάνιση όσο και με το γεγονός πως μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής ενόψει ντέρμπι και όχι μόνο.

Για το ματς με την Ντουμπάι: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτή τη σεζόν. Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε σκληρά και να βελτιωθούμε και αυτή η νίκη απόψε ήταν πολύ σημαντική. Η Ντουμπάι είναι μία πολύ ταλαντούχα ομάδα επιθετικά. Η αντιμετωπίση που είχαμε στην άμυνα σε τρεις απ’ τις τέσσερις περιόδους ήταν πολύ καλή, μοιράσαμε τον χρόνο χωρίς να κουράσουμε τους παίκτες μας, αυτό ήταν το πλάνο γιατί έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια, την Κυριακή, την Τρίτη και την Πέμπτη και την ίδια στιγμή έχουμε χάσει μερικούς σημαντικούς παίκτες μας. Καλή επιτυχία στην Ντουμπάι και ένα μεγάλο ευχαριστώ στου οπαδούς μας που ήταν εδώ απόψε».

Αναφορικά με τον Φρανκ Νιλικίνα και την προσαρμογή του, ο Μπαρτζώκας είπε: «Εννοείται θα πρέπει να πάρει χρόνο και περισσότερο από σήμερα. Στην ουσία δεν είχε pre-season, βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας ακόμη κι αυτό πρέπει να μας κάνει λιγότερο απαιτητικούς στον τρόπο που παίζει. Είναι ένας παίκτης επιπέδου που θα μας βοηθήσει πολύ”.

Από τη στιγμή που κερδίσαμε άνετα 20 πόντους, αυτοί που κλήθηκαν, έκαναν καλή δουλειά. Εφόσον κερδίσαμε πρέπει να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αυτή τη στιγμή το μπάσκετ φεύγει απ΄τους προπονητές, θέλει μία διαχείριση χρόνου. Θέλει μία διαχείριση ψυχολογίας. Η καλύτερη περίοδος είναι τελικά όταν κερδίζεις».

Είναι σημαντικό οι δύο μας ψηλοί να είναι τόσο εύστοχοι στις βολές, σουτάρουν με πολύ μεγάλα ποσοστά (σ.σ. Χολ και Μιλουτίνοφ), εδώ έχασε δύο σήμερα ο Βεζένκοφ και τρεις σε προηγούμενο ματς, δεν μπορεί να είναι κάποιο κριτήριο ή θέμα που οι προπονητές μπορούν να ασχοληθούν. Ο κάθε παίκτης έχει τη ρουτίνα του. Τί να πει ο προπονητής; Γαμ@@ο χάσαμε τις βολές;».

Sasha Vezenkov joins the 3000 point club! Another milestone for an EuroLeague legend 🔥 pic.twitter.com/IULufS3e4J — SKWEEK (@skweektv) October 10, 2025

Εκτός των άλλων, ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε πως… «Εφόσον εξισώνεται το ευρωπαϊκό μπάσκετ με το αμερικάνικο, δεν θα δεις στην αρχή της χρονιάς μεγάλες αμυντικές προσπάθειες. Είτε επειδή οι ομάδες δεν συνεργάζονται αμυντικά καλά, είτε γιατί θεωρούν ότι έχουν πολλά παιχνίδια και να ξεκινήσεις απ’ τον Οκτώβριο και να παίξεις τόσο πολύ, θα δημιουργήσει έξτρα κόπωση. Υπήρξαν πετυχημένες ομάδες, όπως η Παρί που παίζει ακόμη πιο γρήγορα φέτος, επίσης υπάρχουν ομάδες όπως η Βαλένθια που παίζει σε τρομερό τέμπο κι αυτό σιγά-σιγά υπάρχει τόσο άφθονο επιθετικό ταλέντο. Εμείς σκοράραμε 102-103, άλλους τόσους με Μαρούσι, προφανώς όμως στα μεγάλα παιχνίδια δεν νομίζω ότι θα πάνε τόσο ψηλά στο σκορ».

Επίσης κλήθηκε να κοιτάξει μακριά στο Final Four και το γεγονός πως θα γίνει στο «σπίτι» του αιώνιου αντίπαλου, πράγμα που δεν έκανε ως είθισται….

«Δεν παίζει κανένα ρόλο για εμένα αν γίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Νομίζω είναι πολύ μακρινό και ουτοπικό να σκεφτόμαστε τί θα γίνει το Μάϊο, η ομάδα πρέπει να περάσει από συμπληγάδες πέτρες για να φτάσει εκεί, όλες οι ομάδες δηλαδή.

Το να κάνουμε υπερφίαλες δηλώσεις ότι θα πάμε και θα το πάρουμε, είναι τελείως μακριά από τη δική μου και δική μας ψυχοσύνθεση. Θα κοιτάμε να γινόμαστε καλύτεροι κι αν αυτό μας οδηγήσει σε ένα ακόμη Final Four, έχουμε μέχρι τότε και θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση. Πάντα ο Ολυμπιακός θα έχει την πίεση, είναι η έβδομη σεζόν από τότε που ξαναγύρισαν στην ομάδα, οπότε πάνω-κάτω το έχω διαχειριστεί αυτό το πράγμα».