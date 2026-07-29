Ο Παναθηναϊκός άπλωσε πολλά χρήματα στο τραπέζι και «έκλεψε» τον Σιλβέν Φρανσίσκο μέσα από την αγκαλιά της Βιλερμπάν που δεν ενέπνεε ασφάλεια. Οι οικονομικοί όροι του deal.

Ρεπορτάζ: Σωτήρης Βετάκης

Ο Παναθηναϊκός τίναξε και πάλι την μπάνκα, ταράζοντας τα λιμνάζοντα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι «πράσινοι» εξέταζαν την αγορά για να αποκτήσουν έναν γκαρντ από το πάνω ράφι και μόλις συνειδητοποίησαν το… χουνέρι που μπορούσαν να κάνουν στη Βιλερμπάν με τον Φρανσίσκο, έσκασαν τη βόμβα.

Το «τριφύλλι» κινήθηκε ταχύτατα και απέκτησε προβάδισμα πρν βγει ξανά στην αγορά ο Γάλλος γκαρντ και σε νέο πλειστηριασμό. Οι διαρροές των Γάλλων τους έκαναν κατά 450 χιλιάδες ευρώ πλουσιότερους – για να μην τον χάσουν και τσάμπα – αφού ο Παναθηναϊκός πλήρωσε out για να κάνει δικό του τον πρώην παίκτη του Περιστερίου.

Και φυσικά τον κάλυψε σε προσωπικό επίπεδο, προσφέροντάς του 3μιση εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν για την επόμενη τριετία. Με λίγα λόγια εξασφάλισε ένα από τα μεγαλύτερα success stories του ευρωπαϊκού μπάσκετ.