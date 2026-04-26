Να σπάσει ένα σερί που κρατάει από το 2009 θέλει ο Παναθηναϊκός στη σειρά με τη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να ανατρέψει αρκετά «γραμμένα» της ιστορίας στη Euroleague αν θέλει να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας, πετώντας εκτός την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης.

Αρχικά επιδιώκει να γίνει η πρώτη ομάδα από τις θέσεις 7-8 που φτάνει μέχρι το σημείο αυτό και σε δεύτερη μοίρα να διεκδικήσει την κατάκτηση του τροπαίου αφού κανένα άλλο σύνολο στην ιστορία του θεσμού, δεν έχει φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής από την 6η θέση και έπειτα.

Με ντισαβαντάζ της έδρας και απέναντι σε έναν αντίπαλο που έβγαλε τη… σκούπα στην κανονική διάρκεια επί του Παναθηναϊκού (και όχι μόνο), το «τριφύλλι» έχει μία ακόμα παράδοση να σπάσει και αφορά την fast & serious Βαλένθια και πιο συγκεκριμένα τον προπονητή της.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ «έχτισε» και παρουσίασε ένα σύνολο που κέρδισε το χειροκρότημα από την μπασκετική Ευρώπη στον «μαραθώνιο» της Euroleague και ως εκ τούτου αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς, προσπερνώντας τον Μασιούλις της Ζαλγκίρις και τον Γιώργο Μπαρτζώκα του πρωτοπόρου Ολυμπιακού.

Είθισται εδώ και πολλά χρόνια ο κάτοχος του Gomelsky Award να φτάνει μέχρι την… πηγή κάθε σεζόν, περνώντας από τον «σκόπελο» των playoffs τουλάχιστον μέχρι το Final Four. Ένα «έθιμο» που τηρείται ευλαβικά από το μακρινό 2009 και μετά, αφού ο τελευταίος που έμεινε εκτός ήταν ο αείμνηστος Ντούσκο Βουγιόσεβιτς με την Παρτιζάν το 2009.

Εκτότε, κανένας άλλος «προπονητής της χρονιάς», δεν έμεινε εκτός 4άδας ενώ 12 από τις 15 μάλιστα φορές, έφτασε μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Οι 11 μάλιστα σερί από το 2010 με τον Τσάβι Πασκουάλ και μέχρι τον Αταμάν το 2021 με την Εφές.

Μένει να φανεί αν και εφόσον αυτή η «παράδοση» θα συνεχιστεί.