O «πόλεμος» ανάμεσα στους δύο «αιωνίους» ξεκίνησε από πολύ νωρίς τη σεζόν 2026-27.

Μετά το στόρυ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και την λιτή απάντηση του Ολυμπιακού μέσα από επίσημο κανάλι (πρώην Twitter, νυν Χ), ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως κατήγγειλε τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα για τα «όσα απαράδεκτα επανέλαβε μετά το τέλος της ήττας της ομάδας του από τη Βίρτους Μπολόνια, σπρώχνωντας αντιπάλους μαινόμενος.»

Μεταξύ άλλων συμπεριέλαβε και την προ μηνών συμπεριφορά του στο Ντουμπάι, για την οποία ο Έλληνας τεχνικός απολογήθηκε δημόσια.

Από εδώ και πέρα τον λόγο έχει η διοργανώτρια αρχή. Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο της ενημέρωσης από πλευράς ΚΑΕ Παναθηναϊκού με αποδέκτη τη Euroleague και την καταγγελία για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της EuroLeague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα έπειτα από όσα απαράδεκτα επανέλαβε την Πέμπτη (1/10) μετά από το τέλος της αναμέτρησης του αγώνα και της ήττας της ομάδας του από τη Βίρτους Μπολόνια, όταν-μεταξύ άλλων- έσπρωξε αντίπαλους παίκτες μαινόμενος.

Μέσω αυτής ζητεί την παραδειγματική τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού αναφέροντας το σύνολο των ανάρμοστων συμπεριφορών του καθ’ υποτροπή ανεξέλεγκτου παραβάτη τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αποτελούν απόλυτη δυσφήμιση για το άθλημα και το προϊόν της Ευρωλίγκα. Μεταξύ άλλων επεσήμαναν όσα αδιανόητα έκανε μετά το περσινό εκτός έδρας ματς με την Ντουμπάι, οταν επιτέθηκε σε φιλάθλους στην εξέδρα, καθύβρισε γυναίκα φίλαθλο, την αντίστοιχη συμπεριφορά του στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι και πλήθος άλλων.

Επίσης επισημαίνεται πως δεν είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζώκας να συνεχίσει ανεξέλεκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα και παράλληλα να τυγχάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή, ενώ άλλοι παράγοντες του αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και δικαίως.

Στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις και ο κ. Μπαρτζώκας το δυσφημεί συνεχώς και μένει ατιμώρητος, κάτι που πρέπει να σταματήσει!»