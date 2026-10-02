Το Ole.gr στέκεται σε επιμέρους – σημαντικά ως προς το αποτέλεσμα – σημεία της ήττας του Ολυμπιακού στην Μπολόνια.

Το βράδυ της Πέμπτης (1/10) στο ιστορικό «Paladozza» της Μπολόνια που εγκαταλείπεται από τη Βίρτους για ένα καινούργιο γήπεδο στο οποίο μπαίνει τις επόμενες εβδομάδες, ήταν προσκεκλημένος σε έναν αγώνα επίδειξης, όπως σημείωσε τόσο στις δηλώσεις του στη ημίχρονο όσο και μετά το τέλος του ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Μόνο που αντί να… χαλάσει την γιορτή, έδωσε ακόμα περισσότερο μπριό σε αυτήν. Το επιθετικό ταλέντο βλέπε των Πειραιωτών, η ευστοχία τους στο ξεκίνημα (7/7 σουτ μέχρι το 5μιση) και οι άλλες ταχύτητες με τις οποίες πλέον παίζουν, βοήθησαν την ενθουσιώδη Βίρτους Μπολόνια να κάνει το παιχνίδι της. Και στο φινάλε να «κλέψει» την νίκη με buzzer beater, σβήνοντας τις προ δύο ημερών αναμνήσεις από την αντίθεση στο Μιλάνο. Όταν ο Χολ καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα.

Σε δύο ματς που θα μπορούσε η μπίλια να καθίσει κάλλιστα και από τις δύο πλευρές.

Ο Καρ ντύθηκε… Χολ ευστοχώντας σε ένα δύσκολο μεν σουτ εκτός ισορροπίας, πλην όμως χωρίς κάποιο υψωμένο χέρι στο πρόσωπό του. Κι αυτό δεν έτυχε αλλά πέτυχε. Παρατηρώντας κανείς προσεκτικά την τελευταία επίθεση της Βίρτους μετά το καλάθι του Μοντέρο και το τάιμ άουτ του Μουμπρού, ήταν σαφής και ξεκάθαρη η πρόθεση να πάει η μπάλα στον πρώτην παίκτη του Άρη σε απομόνωση.

Η σύνδεσή του άλλωστε με το ερυθρόλευκο καλάθι κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν τέτοια που δεν θα μπορούσε να πάρει κάποιος άλλος την τελευταία επίθεση, εκτός απροόπτου βέβαια. Το κάτι σαν σκριν του Φρέιζερ ήταν αρκετό για να απεμπλακεί από το μαρκάρισμα του Εβάν Φουρνιέ που ναι μεν δεν έχει την φήμη του καλύτερου αμυντικού της λίγκας αλλά έχει δείξει ότι σε τέτοιες περιστάσεις αποδεικνύεται λίρα εκατό.

Ο Ολυμπιακός άλλαξε κι έτσι βρέθηκε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ πάνω στον Καρ, με την προσπάθειά του να του κλέψει την μπάλα πριν σηκωθεί να σουτάρει να εξελίσσεται σε… μοιραία αφού του σουτ έγινε αμαρκάριστο εν τέλει. Και ο ανενόχλητος Αμερικανός γκαρντ το… έσταξε.

Όλα αυτά έγιναν στα τελευταία έξι δευτερόλεπτα του ματς και ενώ θα μπορούσε φυσικά ο Ολυμπιακός να είχε… καθαρίσει την μπουγάδα νωρίτερα, αν έπαιρνε αέρα 3-4 πόντων μετά το ριμπάουντ που εξασφάλισε ο Φουρνιέ αλλά έχασε την μπάλα στα 31”.

Για να φτάσει βέβαια να γίνει ο Ολυμπιακός και πάλι «αφεντικό» του ματς στην τέταρτη περίοδο, έπρεπε να περάσει ξανά στο παρκέ ο Μπράιαντ Ντάνστον. Ο 40άρης βετεράνος σέντερ που όχι απλά πρόσφερε πολύτιμες ανάσες στους άλλους δύο ψηλούς αλλά ήταν και ο λόγος που ο Ολυμπιακός λίγο έλειψε να κάνει το 3Χ3.

Με τον Χολ απρόσεκτο στις περιστροφές και το αμυντικό ριμπάουντ και τον Τζόουνς ξανά… ατζαμή με τα φάουλ, επιστρετεύτηκε ο άλλοτε τρεις φορές καλύτερος αμυνικτός της διοργάνωσης και ο Ολυμπιακός «συμμάζεψε» την κατάσταση.

Μπράιαντ Ντάνστον και Εμπάι Εντζάι πρόσφεραν αμυντική ισορροπία σε ένα ματς που όσα έβαζε ο Ολυμπιακός μπροστά άλλα τόσα και ακόμα περισσότερα «έτρωγε» πίσω. Μόνο τυχείο άλλωστε δεν είναι το γεγονός πως οι δυο τους, είχαν τον μεγαλύτερο δείκτη +/- στο παιχνίδι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον αειθαλή Ντάνστον από συμπλήρωμα να εξελίσσεται σε ανάγκη. Όταν ήταν εκείνος στο παρκέ (στα 19′ που έπαιξε), ο Ολυμπιακός που έχασε το ματς ήταν στο +11 από τη Βίρτους, την ίδια ώρα που ο Χολ ήταν στο -6 (σε 11′) και ο Τζόουνς στο -4 (σε 4′). Άρα στο +15 από τον αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση ερυθρόλευκου σέντερ του ματς.