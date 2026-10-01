Ο Ολυμπιακός είχε ξεχάσει πως είναι η αίσθηση της ήττας σε αγώνα της Euroleague αφού είχε να βιώσει αυτό το συναίσθημα πάνω από 6 μήνες.

Ξεχασμένη στον χρόνο μοιάζει η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα σε επίπεδο Euroleague, εξαιρώντας κανείς το νεασύστατο Σούπερ Καπ αυτής το οποίο έλαβε χώρα στο Άμπου Ντάμπι πριν από δύο εβδομάδες.

Οι Πειραιώτες έγιναν στο ίδιο έργο θεατές αλλά από την ανάποδη, δύο μέρες αφότου άλωσαν στο νήμα το Κάουνας. Ο Μάρκους Καρ ντύθηκε Εβάν Φουρνιέ κι έτσι η ενθουσιώδης και νεανική Βίρτους Μπολόνια τον υποχρεώσε στην πρώτη του ήττα στη σεζόν της υπεράσπισης.

Μία συνθήκη που είχε ξεχάσει ο Ολυμπιακός πως μοιάζει. Λογικό με τέτοιο photo finish την περασμένη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αυτή τη φορά η… μπίλια έκατσε από την αντίθετη και η Βίρτους Μπολόνια οδήγησε τους πρωταθλητές στην πρώτη τους ήττα έπειτα από 191 μέρες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Τόσο είχε να ηττηθεί.

Τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, ήταν με τον ίδιο σχεδόν μαρτυρικό τρόπο. Στη Βαλένθια απέναντι στην «ροκ μπαλάντα» του Πέδρο Μαρτίνεθ, στις 24 Μάρτη του 2026.

Τα λάθη στην αρχή του ματς έδωσαν τη θέση τους στην κακή αμυντική νοοτροπία και τα χαμένα ριμπάουντ για να φύγει το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα με άδεια χέρια από την Basket City του Ιταλικού Βορρά.