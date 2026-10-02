Η Ρεάλ Μαδρίτης άλλαξε σελίδα και παρότι πρόσθεσε μία κούπα στην τεράστια και πλούσια τροπαιοθήκη της, βασανίζεται στην αρχή της σεζόν 2026-27.

Η άφιξη του Πέδρο Μαρτίνεθ έφερε και ένα νέο στυλ παιχνιδιού στη «Βασίλισσα» σε σχέση με αυτό που είχε με τον Σκαριόλο και την έφτασε μέχρι τον τελικό της Αθήνας λίγους μήνες πίσω.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αύξησε αθλητικότητα, έχασε όμως αμυντική ισορροπία και μαζί τα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Σε ένα δύσκολο βέβαια πρόγραμμα όπου δοκιμάστηκε εκτός έδρας απέναντι στην Ντουμπάι, την Εφές και την Χάποελ Τελ Αβίβ, ομάδες που έχουν όλες τους στόχο τα playoffs.

Οι Μαδριλένοι παρότι επέστρεψαν με ένα εντυπωσιακό 25-3 στην τρίτη περίοδο στην διεκδίκηση του ματς από τους Ισραηλινούς, στο φινάλε έχασαν μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους με το σκορ στο 97-92 και αλεπάλληλες άστοχες προσπάθειες με τον Λουαού-Καμπαρό να κάνει και το φάουλ που έστειλε στις βολές τον κορυφαίο Ελάιζα Μπράιαντ που τέλειωσε και την παράσταση.

Η δυσκολία προσαρμογής στα «θέλω» του νέου προπονητή σε ένα περιβάλλον όπου η πίστωση χρόνου είναι περιορισμένη, έφερε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της στα ευρωπαϊκά Κύπελλα (από το 1959 και μετά) αφού ποτέ ξανά δεν είχε αρχίσει χωρίς νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Η επιστροφή στην ισπανική πρωτεύουσα προσφέρεται για ανασύνταξη, με το πρόγραμμα των ερχόμενων στροφών να ενδείκνυται ούτως ώστε να αφήσει πίσω της την εν λόγω συνθήκη (Παρτιζάν μέσα, Αρμάνι έξω, Βιλερμπάν μέσα, Μακάμπι έξω, Μπασκόνια έξω) μέχρι την… καυτή τριάδα αγώνων στο σπίτι της με Φενέρμπαχτσε, Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα.