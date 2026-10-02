Ο 40άρης Μπράιαντ Ντάνστον έδωσε την αφορμή για… ξεσκόνισμα στους γηραιότερους της Euroelague.

Στο μπάσκετ δύσκολα θα βρεις 40άρη να κάνει όσο δύο 20άρηδες. Αλλά και αυτό που έγινε με τον Μπράιαντ Ντάνστον, είναι να τον παινεύεις.

Ο τρεις φορές κορυφαίος αμυντικός της Euroleague μία δεκαετία πίσω, όχι μόνο βρήκε συμβόλαιο στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης αλλά πάτησε και παρκέ την πρωτομηνιά του Οκτώβρη στη Μπολόνια.

Με τον Ντόντα Χολ στα… χαμένα και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να φορτώνεται με φάουλ αμέσως, ο κόουτς Μπαρτζώκας έδωσε την εντολή στον βετεράνο σέντερ να περάσει στο παρκέ. Και εκείνος έδειξε πως η τέχνη δεν ξεχνιέται.

Ο Ντάνστον νοικοκύρεψε κάπως την αμυντική αλεργία του Ολυμπιακού στο «Paladozza», σε μια βραδιά που μπήκε στα βιβλία της ιστορίας της Euroleague. Ο Μπράιαντ Ντάνστον έγινε ο 6ος αθλητής που αγωνίζεται σε παιχνίδι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης αφότου έχει κλείσει 40 έτη ζωής.

Ο βαφτισιμιός του Κώστα Σλούκα άφησε πίσω του τον Λάρι Λιούς και αν πατήσει ξανά παρκέ μέσα στη σεζόν, αρκετά πιθανό με αυτά που βλέπει ο Μπαρτζώκας στη ρακέτα του, τότε θα μπει και στο Top5 των γηραιότερων που έχουν παίξει ποτέ στη διοργάνωση, αφήνοντας πίσω του τον Ντένις Μαρκονάτο.

Σε μια λίστα που μπορεί κανείς να συναντήσει ιερά τέρατα όπως ο Φελίπερ Ρέγιες ή ο Πάου Γκασόλ, εκείνος που κατέχει την πρωτιά και μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να πέσει ποτέ από εκεί, είναι ο Νταν Γκέι.

Ο οποίος αν και είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση, είπε «βεβαίως» όταν τον φώναξε η Φορτιτούντο για δύο παιχνίδια το 2007, κάνοντας μάλιστα ντεμπούτο στη Euroleague της νέας εποχής στα 45 του πατημένα χρόνια.

Dan Gay — 45 ετών, 7 μηνών, 12 ημερών — Φορτιτούντο Μπολόνια, 1/2/2007.

Felipe Reyes — 41 ετών, 1 μήνα περίπου — Ρεάλ Μαδρίτης, 2021.

Pau Gasol — 40 ετών, 10 μηνών, 23 ημερών — Μπαρτσελόνα, 2021.

Albert Oliver — 40 ετών, περίπου 10 μηνών — Γκραν Κανάρια, 2019.

Denis Marconato — 40 ετών, 4 μηνών, 8 ημερών — Σάσαρι, 2015.

Bryant Dunston — 40 ετών, 4 μηνών και 3 ημερών – Ολυμπιακός – 2026

Lary Lewis – 40 ετών, 33 ημερών – Μάλαγα – 2009