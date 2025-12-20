Πόσο Ολυμπιακό των προηγούμενων ετών ως προς τους αυτοματισμούς τον θες σε μία φάση; Τόσο…

Η Βιλερμπάν αναμενόταν και αποδείχθηκε η ιδανική αντίπαλος για τον Ολυμπιακό ώστε να βάλει λίγο αλάτι στις «πληγές» του προηγούμενου διαστήματος, κοπάζοντας για λίγο τουλάχιστον την εξωτερική βουή.

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν πειστική εμφάνιση κόντρα στην ουραγό της κατάταξης και χειρότερη ομάδα αυτής Βιλερμπάν που «χαιρετάει» τη διοργάνωση και την παρέσυραν με 107 πόντους. Αριθμός που αποτελεί την πέμπτη καλύτερη επίδοση της ομάδας του Λιμανιού παραγωγικά και διαχρονικά στην Ευρωλίγκα.

Αποτέλεσμα και εικόνα… ανάσα για τους «ερυθρόλευκους» που κούνησαν δυνατά τα πόδια τους και βγήκαν πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Η πίεση βέβαια για «πατητή» συνεχίζεται με τρεις απανωτές εκτός έδρας δοκιμασίες που θα δείξουν αν ο Ολυμπιακός άκουσε το «καμπανάκι» των πρηγούμενων ημερών ή όχι.

Προς το παρόν πάντως, οι πρωταθλητές Ελλάδας κόντρα σε έναν πιο αδύναμο βέβαια αντίπαλο που έπαιζε και δίχως τον κορυφαίο παίκτη (Ντε Κολό), παρουσίασε κάποιες από τις αρχές που τον καθιέρωσαν στην μπασκετική ελίτ τα προηγούμενα χρόνια. Ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο όπου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα απελευθερώθηκε και πετούσε «φωτιές».

Ο Ολυμπιακός μοίρασε 18 ασίστ σε 20′, είχε καλές αποφάσεις, εκτελέσεις και αποστάσεις στην επίθεσή του για να φτάσει τους 63 πόντους στο διάστημα αυτό. Ανάμεσα σε αυτούς και μία ΜΑΓΙΚΗ φάση που θύμισε… Ολυμπιακό του πρόσφατου παρελθόντος.

Επαναφορά από τον βασικό για δεύτερο σερί παιχνίδι Παπανικολάου, πάσα ολόκληρου γηπέδου του Γουόκαπ στον Βεζένκοφ που έχει πάντοτε τον νου του στο ανοιχτό γήπεδο, προσποίηση δική του και ασίστ δίπλα του στον επερχόμενο ως τρέλιερ συμπαίκτη και φίλο του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και με τρεις πάσες, ο Ολυμπιακός πήρε καλάθι και φάουλ, ξεσηκώνοντας το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Άψογη συνεργασία, χωρίς να ακουμπήσουν οι «ερυθρόλευκοι» την μπάλα στο παρκέ. Ένα καλάθι που πανηγυρίστηκε αρκετά έντονα και από τους πρωταγωνιστές μέσα στο γήπεδο.