Οι κατοστάρες του Ολυμπιακού πλέον στη Euroleague, όσα και τα χρόνια ζωής της.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του το βράδυ της Παρασκευής (19/12) απέναντι στην ουραγό και χειρότερη ομάδα της διοργάνωσης Βιλερμπάν, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί τριών αγωνιστικών.

Η δυναμική του αντιπάλου που αν αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα δεν δύναται να προκαλέσει προβλήματα σε ομάδες με άλλους στόχους, πολλώ δε μάλλον χωρίς τον καλύτερο της παίκτη Νάντο Ντε Κολό που περνάει δεύτερη νιότη αλλά δεν ταξίδεψε στον Πειραιά λόγω τραυματισμού, δεν επιτρέπει τη λέξη «αντίδραση» να γραφτεί και να ειπωθεί με ασφάλεια. Δεν «σκότωσε» και κανένα θεριό δα ο Ολυμπιακός που άκουσε πολλά τις προηγούμενες ημέρες, Δεκέμβρη μήνα.

Ο δρόμος είναι μακρύς και στρωμένος με αγκάθια, πλην όμως οι Πειραιώτες διαθέτουν τόσο την τεχνογνωσία όσο και το έμψυχο δυναμικό στον πάγκο και μέσα στις 4 γραμμές, ώστε να γυρίσουν τον διακόπτη. Αν το παιχνίδι με τους Γάλλους αποτέλεσε την απαρχή για την αντεπίθεση στο απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί, είναι κάτι που θα φανεί εν καιρώ. Και δη στο προσεχές μέλλον.

Για την ώρα πάντως, οι Πειραιώτες που έχουν ζητήματα προς διόρθωση και ανοιχτά θέματα – όπως την ενσωμάτωση του Μόντε Μόρις – εξασφάλισαν την απαιτούμενη ηρεμία με μία πειστική εμφάνιση.

Ο Εβάν Φουρνιέ «ξεμπούκωσε» με την πρώτη του φετινή 20άρα πριν τεθεί στη διάθεση των Betarades για δηλώσεις, ο Τάϊλερ Ντόρσεϊ δεν διέκοψε την αξιπρόσκετη επαφή του με το καλάθι, Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ έπαιξαν high low και έβγαλαν συνεργασίες, ο Ολυμπιακός εμφάνισε σημάδια του παιχνιδιού που έκανε την υπόλοιπη μπασκετική Ευρώπη να τον παραδεχθεί. Ιδίως επιθετικά κόντρα στη Βιλερμπάν σκοράροντας 63 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο με 18 τελικές πάσες στο διάστημα αυτό. Ενώ είχε μόλις 7 στο πρώτο μέρος.

Με στρωτό και ελκυστικό στο μάτι μπάσκετ, οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν την δεύτερη φετινή τους κατοστάρα και έφτασαν τις 25 συνολικά στο θεσμό, στα χρόνια τους σε αυτόν. Ο Ολυμπιακός βέβαια δεν έχει χάσει καμία αγωνιστική περίοδο λειτουργίας του.

Οι 107 πόντοι που έβαλε το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στη Βιλερμπάν, αποτελούν την 5η καλύτερη επίδοση της ομάδας διαχρονικά στην Ευρωλίγκα. Πρώτη και καλύτερη παραμένουν οι 117 πόντοι που «φόρτωσε» ο Ολυμπιακός το καλάθι της Βίρτους Μπολόνια τέτοια εποχή πριν από τρία χρόνια.

Η τελευταία και μοναδική φορά μέχρι την 17η στροφή της σεζόν 2025-26 που η ομάδα του Λιμανιού σταμάτησε στους 107 πόντους, ήταν το μακρινό 2001. Παίζοντας και πάλι εντός έδρας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός είχε επιβληθεί με 107-78. Ποιο το έτερο κοινό στοιχείο με εκείνη την επίδοση; Το γεγονός πως το είχε κάνει και πάλι απέναντι σε γαλλική ομάδα, την Σαρλερουά.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του κόουτς Ζούρου τότε, ήταν ο χαρισματικός και αείμνηστος Αλφόνσο Φορντ με 26 πόντους ενώ 22 είχε προσθέσει ο Ρισασέ, πατέρας του νυν ΝΒΑερ. Άξιος συμπαραστάτης του, είχε υπάρξει στο ματς αυτό και ο Τζέιμς Φόρεστ με 21 πόντους.

Αναλυτικότερα οι 100άρες του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα (2000 και μετά):

19/12/2025 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84 (5η)

30/10/2025 Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102 (8η)

4/4/2025 Άλμπα – Ολυμπιακός 92-100 (10η)

14/1/2025 Μπασκόνια – Ολυμπιακός 101-102 (8η)

10/1/2025 Ολυμπιακός – Μπάγερν 112-69 (3η)

30/1/2024 Ολυμπιακός – Άλμπα 101-87 (9η)

9/3/2023 Ολυμπιακός – Μπάγερν 102-74 (8η)

9/12/2022 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 117-71 (1η)

17/3/2022 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73 (9η)

19/1/2021 Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 93-101 (9η)

29/12/2020 Χίμκι – Ολυμπιακός 88-105 (6η)

18/12/2019 Ολυμπιακός – Χίμκι 109-98 (4η)

5/12/2013 Μπάγερν – Ολυμπιακός 103-105 (6η)

12/5/2013 Ολυμπιακός – Ρεάλ 100-88 (10η)

4/3/2010 Ολυμπιακός – Κάχα Λαμποράλ (νυν Μπασκόνια) 102-85 (8η)

12/11/2009 Ολυμπιακός – Εφές 105-90 (6η)

19/12/2007 Ολυμπιακός – Ολίμπια Λιουμπλιάνας 113-80 (2η)

21/11/2007 Ολυμπιακός – Πρόκομ 109-65 (4η)

8/11/2007 Ολυμπιακός – Βίρτους 104-76 (7η)

26/1/2005 Ολυμπιακός – Παρτιζάν 100-74 (10η)

7/11/2001 Ολυμπιακός – Σαρλερουά 107-78 (5η)

24/10/2001 Ολυμπιακός – Σλασκ Βρότσλαβ 101-79 (9η)

11/1/2001 Ολυμπιακός – Οβαρένσε 101-67 (9η)

16/11/2000 Ολυμπιακός – Χάποελ Ιερουσαλήμ 102-69

9/11/2000 Οβαρένσε – Ολυμπιακός 53-100