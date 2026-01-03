Αποθεωτική υποδοχή έλαβε η αποστολή του Ολυμπιακού το βράδυ της Παρασκευής στο ΣΕΦ, επιστρέφοντας θριαμβεύτρια από το ΟΑΚΑ και το «διπλό» κόντρα στον Παναθηναϊκό.

«Αν κάνουμε τα βασικά του μπάσκετ καλά και στις δύο πλευρές του παρκέ, τότε θα έχουμε σοβαρές πιθανότητες να κερδίσουμε», τόνιζε ο Γιώργος Μπαρτώκας παραμονή του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μερικές ώρες πιο μετά, επιβεβαιώθηκε.

Ο Ολυμπιακός πήρε πολύ σημαντική άνασα όχι τόσο αναφορικά με την βαθμολογία της Ευρωλίγκα στο φινάλε του πρώτου γύρου, όσο κυρίως ψυχολογικά και πνευματικά. Οι Πειραιώτες είχαν το έλεγχο του ντέρμπι στη συντριπτική του πλειοψηφία, δεν… πελάγωσαν όταν είδαν το «τριφύλλι» να επιστρέφει κάνοντας… σκόνη τη διψήφια διαφορά που είχαν χτίσει και στο τέλος πανηγύρισαν.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός διεύρυνε κι άλλο το ευρωπαϊκό σερί του απέναντι στο αντίπαλο δέος και έβγαλε ξανά τον κόσμο τους στους… δρόμους. Οι οποίοι οδήγησαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Φίλοι της ομάδας του Λιμανιού αψήφισαν το κρύο και βρέθηκαν έξω από το φαληρικό στάδιο το βράδυ της Παρασκευής (2/1) για να υποδεχθούν την «ερυθρόλευκη αποστολή». Και φρόντισαν να δώσουν έναν ακόμα λόγο για να κοιμηθούν χαμογελαστοί οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Γύρω στα 300 άτομα βρέθηκαν στο ΣΕΦ όπου και περίμεναν υπομονετικά το πούλμαν των θριαμβευτών. Μέχρι να συμβεί αυτό, φωτογραφίζονταν και τραγουδούσαν με τον Γιώργο Αγγελόπουλο που παρεβρέθη κι εκείνος για το καλωσόρισμα.

Ο ένας εκ των δύο προέδρων και ισχυρών ανδρών της ΚΑΕ Ολυμπιακός ήταν περιχαρής για το αποτέλεσμα και δεν χάλασε το χατήρι σε κανέναν. Τραγουδώντας μάλιστα με πάθος και στον γνωστό ρυθμό το σύνθημα «μέχρι τέλους», που ακούγεται συχνά πυκνά στο Φάληρο.

Λίγα λεπτά πριν τη μία, κατέφθασε το πούλμαν των νικητών στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ και έξω από το πάρκινγκ με την αποστολή να γνωρίζει την αποθέωση. Σε έναν προς έναν.

Εκείνοι βέβαια που προκάλεσαν ακόμα μεγαλύτερο χαμό στην όψη τους, ήταν οι Μπαρτζώλας. Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ. Όλους τους παραπάνω και ακόμα περισσότερους, χαιρέτησε έναν προς έναν ο πρόεδρος των «ερυθρολεύκων», που είχε πάρει θέση δίπλα από την μπροστινή πόρτα και έδινε συγχαρητήρια σε όλους. Μηδενός εξαιρουμένου.