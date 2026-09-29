Ο Ολυμπιακός προσαρμόζεται σε ένα άλλου είδους μπάσκετ και συστήνεται ξανά από την αρχή.

Με ό,τι υλικά έχεις, με αυτά μαγειρεύεις στην κουζίνα σου. Το αποτέλεσμα μιας συνταγής και η τελική επίγευση που θα έχει το ανάλογο αντίκρυσμα στους γευστικούς κάλυκες του καθενός, εξαρτάται κυρίως από την επιλογή του… σεφ. Εν προκειμένω, του κόουτς Μπαρτζώκα.

Σαφής ήταν ο Εβάν Φουρνιέ όταν ρωτήθηκε για τη βασική διαφορά της βερσιόν του Ολυμπιακού την περίοδο 2026-27 σε σύγκριση με αυτή της σεζόν 2025-26, σε ερώτηση που του έγινε στο Άμπου Ντάμπι από τους Betarades.

«Θα παίξουμε πιο γρήγορα. Όταν έχεις πόιντ γκαρντ που τους αρέσει να τρέχουν, δίνουν έναν διαφορετικό ρυθμό. Αυτή θα είναι η βασική μας διαφορά», ανέφερε ορθά κοφτά μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ της Euroleague.

Και φυσικά αυτό καθρεφτίζεται και στην πράξη. Αν και το δείγμα είναι ακόμα πολύ μικρό αφού ακόμα καλά καλά δεν αρχίσαμε και οι ομάδες δεν έχουν επουδενί βρει τον ρυθμό και τους αυτοματισμούς του, είναι πασιφανής η διαφοροποίηση του τρόπου παιχνιδιού του Ολυμπιακού στην επίθεση.

Οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν πλέον με άλλες ταχύτητες σε αυτά τα πέντε επίσημα παιχνίδια που έχουν δώσει για την ώρα, προσθέτοντας πέντε κατοχές στα 40′ αγώνα, όπως ανέλυσε και ο Θάνος Τσίμπος στην εκπομπή Floor Generals του Betarades.gr.

Τι είπε ο Εβάν Φουρνιέ για την νέα έκδοση του Ολυμπιακού; Ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Super Cup με τη Φενέρμπαχτσε, Εβάν Φουρνιέ, σχολίασε το πρόσωπο που περιμένει να παρουσιάσουν οι «ερυθρόλευκοι» τη σεζόν της υπεράσπισης.

Από τις 72,9 σύμφωνα με το 3steps Basketball της περιόδου 2025-26, οι οποίες έφερναν τον Ολυμπιακό στη μέση ακριβώς της ταχύτητας (Pace ανά 40′ αγώνα), οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν παέι στις 77.5 κατοχές.

Εκ πρώτης όψεως η αλλαγή μπορεί να μη μοιάζει και τόσο μεγάλη, όπως είναι και μάλιστα τεράστια αν αναλογιστεί κανείς πως το… τρεχαντήρι Παρί, με τον ιδιότυπο τρόπο παιχνιδιού, είχε την περίοδο 2025-26 τον αριθμό των 77.7 κατοχών ανά παιχνίδι. Δηλαδή όσες σχεδόν και ο Ολυμπιακός των πρώτων πέντε αναμετρήσεων με Φενέρμπαχτε, Ρεάλ, Μπασκόνια, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Φυσικά και αυτό οφείλεται στην προσθήκη των Γιαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ και ιδίως του πρώτου που έχει φέρει κάτι από τη… ρεμουντάδα της Βαλένθια στο Λιμάνι. Αποκορύφωμα αποτελούν οι 81.5 κατοχές στον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ με τη Ρεάλ, όπου ο Ολυμπιακός είχε σχεδόν 10 κατοχές πάνω από τον μέσο όρο του την περσινή περίοδο. Χαοτική διαφορά.

Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει και την πρόθεση του Ολυμπιακού να εκμεταλλευτεί τα χαρακτηριστικά των γκαρντ του αφού είναι σαφές πως οι ΜακΙντάιρ και Μοντέρο έχουν δώσει πολύ μεγαλύτερο τέμπο σε σχέση με τον Τόμας Ουόκαπ και τους υπόλοιπους πόιντ γκαρντ της περασμένης περιόδου.