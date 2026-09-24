Ένα ήσυχο και αδειανό – όχι για πολύ ακόμα σύμφωνα με τις βλέψεις του Τσους Μπουένο για summer leagues – καλοκαίρι για τη Euroleague πέρασε, με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπίακό να κάνει πρεμιέρα στη Χώρα των Βάσκων απέναντι στην απρόβλεπτη Μπασκόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» αφότου πάλεψαν αλλά δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το παρθενικό Euroleague Super Cup, είδαν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να επιστρέφει στην αποστολή και τη 12άδα.

Το πρώτο τζάμπολ της σεζόν ωστόσο για Μπασκόνια και Ολυμπιακό καθυστέρησε για λίγα λεπτά. Και υπήρχε εξήγηση γι’ αυτό. Οι Βάσκοι ζήτησαν από τη διοργανώτρια αρχή και εκείνη το δέχτηκε, να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό, στη μνήμη των πρώην κατόχων διαρκείας που έφυγαν από τη ζωή μέχρι την επανέναρξη της σεζόν.

Στην Ισπανία και δη στις περιφέρειές της, αντιλαμβάνονται διαφορετικά το άθλημα και αυτό μπορεί να ειπωθεί ως συμπέρασμα, σε κάθε σχεδόν εκδοχή.

Εκεί που το μπάσκετ δεν είναι μόνο νίκη και αποτέλεσμα αλλά μία αφορμή για να βρεθούν όλοι μαζί και να υποστηρίξουν το… μπασκετικό καμάρι της πόλης.