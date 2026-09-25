Ο Ολυμπιακός συνδύασε την πρεμιέρα του στη σεζόν της υπέρασπισης των κεκτημένων του με (ένα ακόμα) ρεκόρ.

Έχει χαθεί το νόημα της λέξης ρεκόρ με τον Ολυμπιακό τους τελευταίους μήνες, με τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος και μπαίνουν με φόρα και ταχύτητα στη σεζόν όπου θα επιχειρήσουν να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους (89-106).

Τι κι αν μεσολάβησε τετράμηνη διακοπή στην Ευρωλίγκα και οι ομάδες – όπως σημείωσε και ο κόουτς Μπαρτζώκας από το Άμπου Ντάμπι – βρίσκονται ακόμα πολύ μακριά απ’ αυτό που θα ήθελαν οι προπονητές τους να παρουσιάζουν; Ο Ολυμπιακός δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να ρίξει μία ακόμα 100άρα στην Μπασκόνια, αυτή τη φορά για την πρεμιέρα της Euroleague, παρότι οι «ερυθρόλευκοι» έσβησαν ουσιαστικά τις μηχανές στο τελευταίο πεντάλεπτο.

Πολύ πιο εύκολα από την περασμένη αγωνιστική περίοδο όπου έπρεπε να κοπιάσει στο φινάλε για να μπουν με το δεξί στη διοργάνωση (101-102), ο Ολυμπιακός πετούσε… φωτιές στη Βιτόρια, ελέγχοντας τα ριμπάουντ (42) και ευστοχώντας σε 36 εντός πεδιάς σουτ.

Η παρέα του Σάσα Βεζένκοφ που ήταν ο γνωστός MVP με 22 πόντους (8/9 δίποντα) σε 19′, έβγαλε αυτοματισμούς για να σημειώσει ρεκόρ παραγωγικότητας εκτός έδρας στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Euroleague. Οι 106 πόντοι αποτελούν την καλύτερη -μακριά από το σπίτι του – επίδοση, με την οποία φλέρταρε άλλες τρεις φορές ο Ολυμπιακός την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Και τελικά κατάφερε να «γρεμίσει» το φράγμα των 105 πόντους που είχε βάλει το 2020 απέναντι στη Χίμκι.

106 Vs. Μπασκόνια εκτός (24/9/26)

105 Vs. Μονακό εκτός (5/5/26)

105 Vs. Χίμκι εκτός (29/12/20)

105 Vs. Μπάγερν εκτός (5/12/13)

104 Vs. Παρί εκτός (10/3/26)

104 Vs. Παρτιζάν εκτός (14/1/26)

Αυτομάτως το γεγονός αυτό μεταφράζεται στο γεγονός πως το 66,6% των καλύτερων επιδόσεων της ομάδας διαχρονικά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση εκτός έδρας, έχει γίνει το τελευταίο 9μηνο. Ενδεικτικό των δυνατοτήτων των Πειραιωτών τους τελευταίους μήνες αλλά και της ταυτότητας που ο κόουτς Μπαρτζώκας έχει εμφυσήσει.

Κάθως μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι το γεγονός ότι οι 10/15 συνολικά (εντός και εκτός έδρας) καλύτερες επιθετικές βραδιές του Ολυμπιακού, είχαν τον coach B στην άκρη του πάγκου…