Ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Super Cup με τη Φενέρμπαχτσε, Εβάν Φουρνιέ, σχολίασε το πρόσωπο που περιμένει να παρουσιάσουν οι «ερυθρόλευκοι» τη σεζόν της υπεράσπισης.

Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Μάνος Φυρογένης

Ο Εβάν Φουρνιέ έπιασε τη νέα σεζόν από εκεί που άφησε την προηγούμενη. Το πήρε πάνω του στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε παίζοντας στη θέση ‘3’ και βοήθησε τα μέγιστα στην ανατροπή των «ερυθρολεύκων» που βρέθηκαν να χάνουν τέσσερις φορές με διψήφιες διαφορές.

Το DNA του μαχητή όμως και εκείνου που δεν συμβιβάζεται, εμφανίστηκε τούτη τη φορά και στο Άμπου Ντάμπι. Ένα γήπεδο που αποτέλεσε την αφετηρία της επιστροφής του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης κατά κάποιον τρόπο.

Λίγα μέτρα πιο δίπλα από εκεί που είχε πλαντάξει στο κλάμα μετά τον χαμένο ημιτελικό με τη Μονακό, με διαφορετική διάθεση τούτη τη φορά, ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στη μεικτή ζώνη του Super Cup στην Etihad Arena για όσα κράτησαν τον Ολυμπιακό εν ζωή ούτως ώστε να πάρει την πρόκριση στον τελικό αλλά και όσα πρέπει να βελτιώσουν οι Πειραιώτες.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο χαρακτηριστικό εκείνο που περιμένει να διαφοροποιηθεί ο Ολυμπιακός της νέας περιόδου συγκριτικά με την ομάδα που σκαρφάλωσε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Αναλυτικότερα τα όσα ανέφερε ο Γάλλος σταρ μετά μετά τους 19 πόντους του και τα 4 κλεψίματά του (για τρία επίσης λάθη) στον ημιτελικό της νεασύστατης διοργάνωσης με τη Φενέρ.

««Η νίκη είναι νίκη, αλλά δεν πήραμε ακόμα το Super Cup. Βγάλαμε πολλή ενέργεια σήμερα και πρέπει να βρούμε τα αποθέματα για τον αυριανό τελικό. Είναι πολλά αυτά τα οποία μπορούμε και πρέπει να βελτιώσουμε αλλά αν κοιτάξουμε τον ημιτελικό με τη Φενέρ, το επίπεδο της σωματικής μας επαφής (σ.σ. Physicallity) ήταν αρκετά καλό. Είχαμε αρκετά πάνω και κάτω αλλά ανταποκριθήκαμε όταν αυτό χρειάστηκε να γίνει.

Αρχίσαμε να παίζουμε καλύτερη άμυνα, να κάνουμε λιγότερα λάθη, είχαμε πάρει και κάποιες λάθος αποφάσεις αλλά αυτό είναι κομμάτι του μπάσκετ. Πρέπει να τα περιορίσουμε και να βγάζουμε περισσότερη ενέργεια και πάθος», είπε.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να βρεθεί ξανά ο Ολυμπιακός στο ίδιο γήπεδο σε κάποιους μήνες, ο Εβάν Φουρνιέ δεν προέτρεξε. «Έχουμε πολλή δρόμο να διανύσουμε μέχρι να ξαναβρεθούμε εδώ. Ελπίζω να είμαστε εδώ τον Μάη και να διασφαλίσουμε ότι θα έχει ένα καλύτερο φινάλε σε σχέση με την προηγούμενη φορά.

Αναφορικά με αυτά που τον κάνουν να αισιοδοξεί αναφορικά με τις δυνατότητες του Ολυμπιακού τη σεζόν 2026-27, ο Εβάν Φουρνιέ είπε… «το γκρουπ που έχει δημιουργηθεί. Δεν είναι ένα πράγματα αλλά μια μεγάλη οικογένεια που είναι πραγματικά ξεχωριστή», ενώ όταν ρωτήθηκε για το τι μπορεί να πέριμένει διαφορετικό κανείς από αυτή την έκδοση του Ολυμπιακού, ήταν σαφής. «Θα παίξουμε πιο γρήγορα. Όταν έχεις πόιντ γκαρντ που τους αρέσει να τρέχουν, δίνουν έναν διαφορετικό ρυθμό. Αυτή θα είναι η βασική μας διαφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.