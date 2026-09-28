Ο Μπράιαντ Ντάνστον επέστρεψε και επίσημα στον Ολυμπιακό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να «εξηγεί», γιατί ήρθε η απόκτησή του.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μία σειρά από ανακοινώσεις, πριν ταξιδέψει για τη Λιθουανία, για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις Κάουνας (29/09, 20:00).

Αρχικά, ήρθε η επισημοποίηση της απόκτηση του Τζορτζ Πάπας που επέστρεψε στους Πειραιώτες, έπειτα από δύο σεζόν.

Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν γνωστή ακόμα μία μεταγραφή, με τον Μπράιαντ Ντάνστον να γυρνάει σε γνώριμα λημέρια.

Ο 40χρονος σέντερ, έπειτα από 11 χρόνια, θα φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, αφού το καλοκαίρι ήταν στην προετοιμασία της ομάδας.

📝 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον!



Καλώς όρισες και πάλι στο λιμάνι Μπράιαντ!

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/eiPymH1hVE — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 28, 2026

Τελικά, αποφασίστηκε να συνεχίσει κανονικά, με συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας να «εξηγεί» και το «γιατί» στο αεροδρόμιο, πριν την αναχώρηση για το Κάουνας.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση και θέλει ακόμα έναν παίκτη για «ασφάλεια».

Σε μία προσθήκη που θα βοηθήσει και τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, αλλά και στο αγωνιστικό κομμάτι, λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είναι δύσκολη διαδικασία. Παίζουμε ξανά αύριο σε μία έδρα και απέναντι σε μια ομάδα που διεκδικεί τα Play Offs. Χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Αν δεν παίξουμε καλά, πιστεύω πως θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ».

Για το δύσκολο πρόγραμμα:

«Είναι 5 στα 7. Για εμένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Τώρα δεν κάναμε καμία προπόνηση, θα κάνουμε το βράδυ ένα shootaround, να δείξουμε ένα βίντεο και να παίξουμε το παιχνίδι αύριο. Αυτή είναι η κατάσταση».

Για τον Μπράιαντ Ντάνστον:

«Ήταν στις προπονήσεις μαζί μας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι για ασφάλεια γιατί χρειάζονται παίκτες, καθώς οι παίκτες δεν μπορούν να παίξουν τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Θεωρούμε ότι εκτός της δεδομένης αγωνιστικής του κλάσης, είναι και μία παρουσία στα αποδυτήρια ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα και νομίζω πως θα μας βοηθήσει πολύ και στα αποδυτήρια και στο γήπεδο».

Για τα ματς που έπαιξε η ομάδα του:

«Όλα τα πράγματα είναι τι παίρνεις και τι δίνεις. Σκοράραμε 100 πόντους το παιχνίδι και είναι δύσκολο να δεχτούμε περισσότερους. Δεν αμελούμε την άμυνα. Υπάρχουν κάποια δεδομένα στην ομάδα μας. Ο καλύτερος ριμπάουντερ στη Euroleague, ο Μιλουτίνοφ δεν ήταν σε θέση να παίξει. Πήγαμε σε αδόκιμα σχήματα».

Για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και αν θα παίξει:

«Νομίζω πως όχι. Ο Μιλουτίνοφ έχει μια τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί και αποφασίστηκε από το ιατρικό τιμ να κάνει θεραπείες και ενδυνάμωση για να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό. .Γιατί έπαιζε με πόνο και δεν μπορούσε να παίξει έτσι όπως έπρεπε».