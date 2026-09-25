Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε από το πρώτο κιόλας επίσημο παιχνίδι του, όλα όσα είχε θέσει ως προτεραιότητα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφοντας.

Η επίσημη εκκίνηση της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, δεν έκρυβε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα όσα παρουσίασε η ομάδα στα φιλικά προετοιμασίας.

Με επιμέρους στοιχεία για να σταθεί κανείς όπως τα 3/5 ελληνικής πεντάδας με το πρώτο τζάμπολ της πρεμιέρας απέναντι στην Παρί, εκ των οποίων δεν ήταν ο τραυματίας Κώστας Σλούκας ή ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ή τη σαφή πρόθεση για κυνήγι σε κάθε διεκδικούμενη μπάλα.

Ο Παναθηναϊκός κατέβασε οήτε λίγο ούτε πολύ 11 περισσότερα ριμπάουντ από τον περσινό μέσο όρο του (45 έναντι 34), μιας και είχε 29 ήδη από το πρώτο ημίχρονο. Κάτι που δείχνει και την κατεύθυνση του συνόλου που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να παρουσιάσει και στη δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό.

Δηλαδή μία ομάδα που θα παλεύει για κάθε μπάλα, απόλυτα προσηλωμένη και διαβασμένη στα αμυντικά της καθήκοντα. Ένα σύνολο με αμυντικό φίλτρο που δεν απαξιώνει τη… λάτζα. Όσα δεν γράφονται στα νούμερα και τη στατιστική.

Το ταλέντο ούτως ή άλλως υπάρχει σε αφθονία επιθετικά και όταν επιστρέψουν οι τραυματίες και βγουν τα συστήματα και οι αυτοματισμοί, μοιάζει δύσκολο οι «πράσινοι» να μην είναι στο Top3 των καλύτερων επιθέσεων της λίγκας.

Απέναντι σε μια ομάδα που του είχε κάνει back-to-back «κηδείες» τα τελευταία δύο χρόνια στο ΟΑΚΑ, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ο Παναθηναϊκός δεν προσαρμόστηκε στο δικό της στυλ αγώνα. Πήγε με τα… νερά της και έδειξε εξ΄ αρχής αφεντικό του αγώνα.

Αν και η εκκίνηση έδειξε ότι η διαφορά θα μπορούσε να πάει πολύ ψηλά, το +19 (91-72) έφτανε και περίσσευε για τον Παναθηναϊκό, ώστε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να συνδυάσει την επίσημη επιστροφή του στο «τριφύλλι» με άκρβως ικανοποιητικό πρόσωπο και να δηλώσει ευχαριστημένος.

Ταυτόχρονα το εύρος της νίκης της 24ης Σεπτέμεβρη στο κατάμεστο Telekom Center Athens, ισοδυναμεί και με ρεκόρ 15ετίας σε πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό.

Τελευταία αμέσως επόμενη εκκίνηση – από πλευράς διαφοράς πόντων ως προς το τελικό αποτέλεσμα – ήταν και πάλι με τον Ζοτς στον πάγκο. Στην τελευταία του χρονιά στον Παναθηναϊκό πριν αποχωρήσει, όταν και είχε «διαλύσει» τη Μάλαγα με 98-77, με επτά διψήφιους και κορυφαίο τον Δημήτρη Διαμαντίδη (17π., 7 ασίστ).

Ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε και μαζί η «πράσινη» ταυτότητα.