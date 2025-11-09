Ο Δ. Γιαννακόπουλος ύψωσε τείχος μπροστά στον Εργκίν Αταμάν, ζητώντας παράλληλα περισσότερα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Θέση για όσα συμβαίνουν και την μεμψιμοιρία των τελευταίων ημερών αναφορικά με τα «στραβά» αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη και την όχι και τόσο πειστική εμφάνιση, πήρε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» κατά τον προσφιλή του τρόπο, μέσω story στο Instagram, έδειξε και έγραψε την στήριξή του στον προπονητή της ομάδας Εργκίν Αταμάν, ζητώντας παράλληλα περισσότερα από το αγωνιστικό τμήμα.

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ύψωσε ασπίδα και έριξε πέπλο προστασίας γύρω από τον Τούρκο τεχνικό που έχει βρεθεί στο… μάτι του κυκλώνα τις τελευταίες μέρες από μερίδα του κόσμου ενώ «φωτογράφισε» και τους Κέντρικ Ναν και Τι Τζέι Σορτς, ζητώντας κάποια πράγματα από εκείνους.

Αναλυτικότερα τα όσα έγραψε…

«Bρίσκοντας χρόνο να διαβάσω το τι λέγεται από Παναθηναϊκούς στο διαδίκτυο… Βλέπω να στοχοποιείται ένας άνθρωπος που ακόμα δεν έχει δει την ομάδα του να παίζει πλήρης ή έστω κοντά σε αυτό.

Έχουμε την γκίνια να τραυματίζονται όλα τα πενταρια (θα πάρουμε όμως όσα χρειαστεί).

Έχοντας τους καλύτερους κοντούς στην Ευρώπη ώστε να παίζει πάντα αυτός που είναι σε μέρα, αντί να ασχολούνται με το πώς θα παίξουν ΚΑΙ για τους ψηλούς κοιτάει ο καθένας την πάρτη του και την γκρίνια του.

Ο καθένας είναι υπο των περιστάσεων ειτε από αλαζονεία ειτε από αδιαφορία είτε από εγωισμό είτε είτε…

Όταν ο καθένας ψηλός, κοντός ή και μεσαίος ζήτησε αυτά που ζήτησε, είτε σε λεφτά είτε σε συνθήκες, τα πήρε εντός δευτερολέπτων καλό θα είναι να δείχνουν και εντός παρκέ την αξία τους.

Όσο για τον φίλαθλο οπαδό που λέει ότι λέει και δεν έχει δει πλήρη την ομάδα, μήπως εκείνος την έχει δει πλήρης;;;

In #AMANAMAITRUST

Από εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση ψυχραιμία και την ταπεινότητα ανάγκης απόδειξης στα νούμερα ότι είσαι ο βασιλιάς.

Από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή… άκου τον… ξέρει αυτός.

ΚΟΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ».