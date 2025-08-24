O Κέντρικ Ναν «ψήθηκε» για μία εκ νέου συνεργασία, με τον Κρίσταπς Πορζίνγκις και έδωσε τη δικιά του «απάντηση» στον Λετονό σέντερ, μέσω των Betarades!

Το EuroBasket 2025 είναι μία… ανάσα από την έναρξή του. Επομένως, όλοι οι μπασκετόφιλοι έχουν αρχίσει να κινούνται στους «ρυθμούς» του.

Οι περισσότεροι ομάδες, που θα λάβουν μέρος, έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες τους. Φυσικά, οι αθλητές, που «κλέβουν» τις παραστάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι NBAers.

Ένας από αυτούς είναι και ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, που τη φετινή σεζόν «μετακόμιισε» στο Χιούστον για λογαριασμό των Ρόκετς.

Ο Λετονός σταρ ταξίδεψε και στην Ελλάδα, για το φιλικό της «γαλανόλευκης» με τη Λετονία (20/08, 104-86) και το Τουρνουά Ακρόπολις. Όπως είναι λογικό, μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν οι δύο που «τράβηξαν» τα βλέμματα επάνω τους.

Μετά το τέλος της «μονομαχίας» τους ο Κρίσταπς Πορζίνγκις είχε μία απολαυστική συζήτηση στην κάμερα των Betarades.

Ο 30χρονος σέντερ, με το χαμόγελο στα χείλη, μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, την «υπόθεση Γιόνας Βαλατσιούνας», αλλά και το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ευρώπη!

Ο ίδιος δεν «κρύφτηκε» και «αποκάλυψε» πως πάντα έχει στο μυαλό του να έρθει στη «Γηραιά Ήπειρο», για να «κλείσει» την καριέρα του.

Ο Κέντρικ Ναν το «άκουσε» αυτό και έδωσε την «απάντησή» του στον πρώην συμπαίκτη του, μέσω των Betarades!

Κάτω από τη δημοσίευση με τις δηλώσεις του ο σούτινγκ γκαρντ του Παναθηναϊκού τον έκανε tag και σχολίασε: «Μην με ενθουσιάζεις τώρα αδερφέ».

Υπενθυμίζουμε, πως οι δύο τους είχαν συνυπάρξει μαζί, αφού φορούσαν για μία περίοδο τη φανέλα των Ουάσιγκοτν Γουίζαρντς.

Δείτε παρακάτω την «απάντηση» του Κέντρικ Ναν: