Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, σταρ του ΝΒΑ, στους Betarades για αυτό που «είχε πάντα στο μυαλό του» και τον «απίστευτο» Γιάννη Αντετοκούνμπο στον οποίο αξίζουν συγχαρητήρια.

Πως θα σου φαινόταν αν καταλάβαινες πως ένας σταρ του ΝΒΑ και πρωταθλητής στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, κάθε άλλο παρά απρόσιτος είναι; Αντ’ αυτού, ιδιαίτερα ευγενικός και χαμογελαστός, πρόθυμος να απαντήσει σε κάθε ερώτηση παρότι λίγες ώρες πριν είχε παίξει με την Εθνική ομάδα, μόλις είχε ολοκληρώσει την προπόνησή του και ακολουθούσε επόμενος αγώνας back-to-back με την Ιταλία; Αυτός ήταν ο – δίχως ίχνος βεντετισμού – Κρίσταπς Πορζίνγκις aka Unicorn.

Το πρόγραμμα πιεσμένο, η συνέντευξη κλείστηκε λίγες ώρες πριν. Ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρόνος δεν ήταν άπλετος. Το μέγεθος όμως του συνεντευξιαζόμενου, του ανθρώπου βρισκόμενου απέναντι ήταν από μόνο του γραμμένο στο «συννεφάκι» με μεγάλα γράμματα.

Ο Κρίσταπς Πορζίγνκις λίγους μήνες αφότου φόρεσε το δαχτυλίδι του ΝΒΑ με τους Μπόστον Σέλτικς, άλλαξε… γειτονιά. Έγινε κάτοικος Νέας Ορλεάνης και φυσικά, είπε «ναι» στην Εθνική ομάδα της πατρίδας του ενόψει του Ευρωμπάσκετ 2025. Η πρόκληση άλλωστε είναι μεγάλη για την μικρή χώρα της Βαλτικής που έχει βγάλει έναν εκ των κορυφαίων Ευρωπαίων που κάνουν… θόρυβο στο ΝΒΑ. Και έχει ανεβάσει μόνη της τον πήχη και πάλι τα τελευταία χρόνια. Το χρίσμα της ανάληψης της διοργάνωσης άλλωστε της τελικής φάσης (και φυσικά ενός γκρουπ), αποτελεί έξτρα κίνητρο αυτό καθ’ αυτό.

Ο Μπάνκι έδωσε το σύνθημα. «Τους ζυγούς λύσατε» και οι Λετονοί ξεχύθηκαν προς την πόρτα της εξόδου για να πάνε μέσω του διαδρόμου – γεμάτου με τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού – στα αποδυτήριά τους.

Εκείνος είχε δώσει τον λόγο του και έπρεπε να τον τηρήσει. Πήρε λοιπόν μία καρέκλα από την αρένα, πέρασε την πόρτα και την τοποθέτησε ακριβώς μπροστά από το μεγάλο σήμα του Παναθηναϊκού, περιμένοντας το απαραίτητο τεστ ήχου για να μπούμε στο… ψητό. Και εκεί ξεκίνησε η «καζούρα».

Κάθε συμπαίκτης του που περνούσε από πίσω, πείραζε τον σούπερ σταρ του συνόλου. Ανάμεσα σε εκείνους και ο Λούκα Μπάνκι που τους τελευταίους μήνες έζησε αρκετά το ΟΑΚΑ, λόγω και της σειράς των playoffs με την Εφές.

«Σκέφτεσαι να παίξεις στον Παναθηναϊκό;» Γέλια. Ίσως! Ξανά γέλια. «Δεν έχουν τα λεφτά για το συμβόλαιό σου», του απάντησε ο Ιταλός τεχνικός, χιουμοριστικά. Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις έχει εγγυημένο συμβόλαιο 30 εκατομμυρίων και κάτι δολαρίων για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Διετής veteran extension που υπέγραψε στη Βοστώνη.

Η πεποίθησή του πως η Λετονία μπορεί να πετύχει κάτι μεγάλο, η συμπερίληψη της Εθνικής Ελλάδος – εύκολα μάλιστα – μέσα στα πέντε καλύτερα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα του EuroBasket 2025, η άριστη σχέση με την οικογένεια Αντετοκούνμπο και ο απίθανος Γιάννης.

Ο Λετονός σούπερ σταρ κράτησε το μικρόφωνο των Betarades και έχρισε τη «γαλανόλευκη» ανάμεσα στα φαβορί ενώ κλήθηκε να σχολιάσει και την τάση των (Ευρωπαίων) ΝΒΑερς να επιστρέφουν για να παίξουν μπάσκετ στην Ευρώπη. Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις κάθε άλλο παρά απέκλεισε το ενδεχόμενο να παίξει στη «γηραιά ήπειρο» ξανά μετά τα πρώτα του βήματα στην Ισπανία και τη Σεβίλλη. Με την οποία είχε αναδειχθεί Rising Star στο EuroCup πριν από μία δεκαετία ακριβώς και το υπερατλαντικό ταξίδι.

Τι είπε για την υπόθεση Βαλαντσιούνας στον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα που αγαπά τόσο πολύ; Ο ελαστικός 7footer που λατρεύει να βγαίνει προς τα έξω εκτελώντας για τρεις (πρωτοφανές στο βαθμό που το κάνει για παίκτη στα 2.18), στην κάμερα των Betarades.