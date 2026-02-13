Ο «κακός χαμός» μετά το φινάλε του Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (13/02, 83-85), με τους παίκτες των δύο ομάδων να γίνονται ένα «κουβάρι».

Μία ματσάρα που τα είχε όλα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να «προστατέψει» την έδρα του και ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε (13/02, 83-85) για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

Πλέον, οι «πράσινοι» είναι στo 16-12 και στην 9η θέση, ενώ οι Τούρκοι συνεχίζουν να έχουν την πρωτιά με ρεκόρ 20-7.

Μετά από μία αναμέτρηση, που μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα, κράτησε με αγωνία όσους την παρακολουθούσαν.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι «πράσινοι» ισοφάρισαν σε 83-83 με τον Τι Τζέι Σορτς να διανύει γρήγορα όλο το γήπεδο αστραπιαία.

Ωστόσο, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε 2.5 δευτερόλεπτα στο ρολόι της, για να «σκαρφιστεί» κάτι.

Τελικά, η μπάλα πήγε στα χέρια του Γουέιντ Μπόλντγουιν. Ο Αμερικανός γκαρντ, με ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ, έστειλε την μπάλα στο ταμπλό και στο καλάθι, για τη νίκη της ομάδας του.

Τότε, ήταν που ξεκίνησε και ο «κακός χαμός» στο Telekom Center Athens. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του και μετά «κάθισε» μπροστά στους οργανωμένους φίλους του Παναθηναϊκού.

Γεγονός, που έφερε και τον εκνευρισμό των αθλητών του «τριφυλλιού». Ο Ματίας Λεσόρ μόλις το είδε αυτό πήγε κατά πάνω του και οι παίκτες των δύο ομάδων έγιναν ένα «κουβάρι».

Η «σύρραξη» κράτησε αρκετά λεπτά, μέχρι να επέμβουν οι ψυχραιμότεροι. Άπαντες είχαν μπει στο γήπεδο, με τον Γούειντ Μπόλντγουιν να πηγαίνει προς τη φυσούνα.

OMG WADE BALDWIN IV WINS IT RIGHT AT THE END 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/GMwkyzWQbf — EuroLeague (@EuroLeague) February 13, 2026

Ωστόσο, άρχισε ένα «κυνηγητό», καθώς πολλοί ήταν εκνευρισμένοι με την κίνηση που έκανε ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε και του… ζήτησαν τον λόγο.

Μετά από λίγο, όλοι απομακρύνθηκαν, οι πιο ψύχραιμοι μπήκαν μπροστά και στο γήπεδο δεν υπήρχε ένα «κουβάρι» από παίκτες.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον «χαμό» μετά το Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: