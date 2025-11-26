Στα λάθη που έκανε ο Ολυμπιακός όταν βρέθηκε σε θέση οδηγού και στοίχισαν καθώς και στην υπόθεση του Τζάρεντ Μπάτλερ, στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του.

Ο Ολυμπιακός που έμεινε πιστός στις αρχές του, τις έφερε στο παιχνίδι του, έκοβε στην αντίπαλη ρακέτα και είχε υπομονή, έδειχνε κάτι παραπάνω από ικανός για να φύγει με το «διπλό» από την καυτή ατμόσφαιρα του Βελιγραδίου απέναντι στον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα.

Κάπου όμως το μυαλό θαλάσσωσε, ο Ολυμπιακός έγινε βιαστικός, χωρίς καλές αποστάσεις, με εκτελέσεις στο τέλος του χρόνου και όχι υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στους Σέρβους να τρέξουν. Το έκαναν και έγειραν την πλάστιγγρα υπέρ τους, ευστοχώντας και σε μεγάλα σουτ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και αναφερόμενος στα καθαρά αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα λάθη της ομάδας του στο φινάλε που στοίχισαν ενώ κλήθηκε να απαντήσει και για τον Τζάρεντ Μπάτλερ, για τον οποίο επιβεβαίωσε πως ενδιαφέρθηκε έντοντα η ομάδα του Πειραιά. Αναλυτικότερα, τα όσα δήλωσε ο coach B μετά την 5η ήττα στη σεζόν για τον Ολυμπιακό.

«Συγχαρητήρια στον Ερ. Αστέρα για τη νίκη. Για εμάς η τέταρτη περίοδος, ήταν κάτι που μας εξέθεσε. Ήμασταν 12 πόντους μπροστά, έπρεπε να κοντρολάρουμε τα συναισθήματά μας. Όχι να γυρίζουμε την μπάλα γύρω γύρω. Να μην βιαζόμαστε στις επιλογές και τις αποφάσεις μας. Απλά να δείξουμε υπομονή και να βρούμε τον έξτρα παίκτη στην εκτέλεση. Όχι να εκτελούμε στα πρώτα 6-7, 8 ή 10 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Δεν το πράξαμε και δώσαμε την δυνατότητα στον Ερ. Αστέρα να επιστρέψει με κλεψίματα, καλά και σημαντικά ριμπάουντ, τρέχοντας καλά στο τρανζίσιον. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι, έπρεπε να ήμασταν πιο συμπαγείς στο τέλος και ειδικότερα στην εκτέλεση, χωρίς να δώσουμε τόσους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, Συγχαρητήρια, θα μάθουμε από αυτό το παιχνίδι και θα επιστρέψουμε.»

Αναφορικά με αυτήν την εκδοχή του Ερ. Αστέρα, είπε πως «είναι πιο αθλητική και εκρηκτική ομάδα αναφορικά με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν αυτοπεποίθηση, έχουν κερδίσει τόσα παιχνίδια. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις, Κοντρολάρουν το παιχνίδι με πολύ καλούς PGs αλλά είναι τόσο πολύ νωρίς στη διοργάνωση. Πρέπει να αξιολογήσουμε όλες τις ομάδες μετά το τέλος του πρώτου γύρου θα έλεγα. Όλες οι ομάδες είναι πολύ σκληρές και ο Ερυθρός Αστέρας είναι μία πολύ καλή ομάδα, το δείχνει και η κατάταξη άλλωστε.»

Ως προς την περίπτωση του Τζάρεντ Μπάτλερ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε πως… «υπήρχε ενδιαφέρον από εμάς και του προτείναμε συμβόλαιο. Δεν ζήτησε να βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα η οτιδήποτε. Δεν μιλήσαμε με τον παίκτη ποτέ. Ο ατζέντης του προτίμησε να τον φέρει στον Ερ. Αστέρα θεωρώντας πως δεν έχουν τόσους παίκτες στην περιφερειακή γραμμή. Αλλά είδατε τώρα πως εμείς είχαμε μόλις έναν μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς και την απουσία του Νιλικίνα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει», απάντησε ο Έλληνας τεχνικός και συνέχισε αναφορικά με το ενδεχόμενο απόκτησης γκαρντ.

«Ναι είμαστε στην αγορά όμως είναι δύσκολο να βρίσκεις παίκτες αυτού του επιπέδου. Δεν είναι εύκολο για κάποιον να μπει σε μία ομάδα ανταγωνίστρια σαν τον Ολυμπιακό αν δεν ξέρει τι σημαίνει η Ευρωλίγκα. Αλλά ναι ψάχνουμε.»

Νωρίτερα στη flash interview, είχε πει πως… «Όταν βρεθήκαμε 12 πόντους μπροστά, κάναμε όλα τα λάθη. Αυτή η διαφορά προέκυψε από τα λάθη. Δεν είχαμε καλό αμυντικό τρανζίσιον, δεν είχαμε υπομονή στην επίθεση και δεν εκτελούσαμε καλά. Συγχαρήτηρια στον Ερυθρό Αστέρα».