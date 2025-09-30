Χαρούμενος με το αποτέλεσμα εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του, μετά την ψυχοφθόρα μεν αλλά νίκη δεν του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα, απέναντι στην Μπασκόνια.

Του βγήκε το… λάδι αλλά τα κατάφερε. Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε εντυπωσιακά στην πρεμιέρα με τη Μπασκόνια στη Βιτόρια (0-12), έπεσε στην παγίδα των Βάσκων όπως παραδέχθηκε και ο προπονητής του.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν χώρο στους ενθουσιώδεις Ισπανούς, πλην όμως η ποιότητά τους και οι αρχές στις οποίες είναι βασισμένες το παιχνίδι τους, «μίλησαν» στο φινάλε για να αρχίσει με το δεξί πριν πάει στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ που ηττήθηκε στην Μπολόνια από την Βίρτους (74-68).

Οι ελεύθερες βολές έγιναν από «αχίλλειος πτέρνα» των Πειραιωτών σε όπλο τους (31/32), απέφυγαν τα λάθη στο φινάλε για να πουν, τέλος καλό όλα καλά.

Δεδομένων των συνθηκών (αρχή της σεζόν, ανετοιμότητα), ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε ικανοποιημένος στη flash interview για την ουσία, αν και δεν στάθηκε μόνο σε αυτή. Ο Έλληνας τεχνικός προτίμησε να μην αποφύγει να αναφερθεί σε αυτά που έπρεπε να κάνουν καλύτερα οι παίκτες του.

Αναλυτικότερα…

«Αισθάνομαι υπέροχα. Θεωρούσα αυτό το παιχνίδι ως ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το είπα και πριν το ματς στους παίκτες, για κάθε ομάδα αυτή τη στιγμή, είναι έκπληξη και το πώς παίζουμε αλλά και το πώς θα παίξουν οι αντίπαλοι, είναι πολύ νωρίς. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια και να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εδώ, αλλά στο τέλος της ημέρας το κλειδί για εμάς ήταν ότι πως στο φινάλε δεν κάναμε κανένα λάθος.

Δώσαμε στα προηγούμενα δεκάλεπτα την ευκαιρία στην Μπασκόνια να τρέξει στο τρανζίσιον, στο παιχνίδι δηλαδή που της αρέσει να κάνει. Είμαστε χαρούμενοι, ας προχωρήσουμε. Δεν ήταν στα σχέδιά μας να πάμε στους 100 πόντους το παιχνίδι, αυτό ήθελε η Μπασκόνια, πέσαμε στην παγίδα τους, μετά το παιχνίδι έπρεπε να είμαστε πιο υπομονετικοί και να μην βιαζόμαστε».