Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως ήταν κατενθουσιασμένος με όσα έζησε ως φίλαθλος στο Final Four που διεξήχθη στην Αθήνα.

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ατμόσφαιρα»! Αυτά ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για να περιγράψει όσα έζησε στο Final Four της Αθήνας, μιλώντας στην κάμερα της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός, μετά από 13 χρόνια, επέστρεψε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, επικρατώντας στον μεγάλο τελικό με 92-85 (24/05) της Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, σήκωσε το τρόπαιο της Euroleague στο Telekom Center και ταυτόχρονα, «έσπασε» την κατάρα της πρώτης θέσης.

Όπως είναι λογικό, ο κόσμος των «ερυθρόλευκων» κατέκλυσε και κυριάρχησε στις εξέδρες, προσδίδοντας μία μοναδική ατμόσφαιρα.

Σε αυτό ακριβώς αναφέρθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έδειχνε να ζει έντονα κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην κάμερα της Euroleague κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, τόνισε μεταξύ άλλων πως: «Έχω βρεθεί σε πολλά Final Four, έχω δει πολλά Final Four, αλλά δεν έχω δει ποτέ ατμόσφαιρα σαν αυτή».