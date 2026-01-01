Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει τη σημασία ενός ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τις «ερυθρόλευκες» απουσίες καθώς και το ενδεχόμενο απόκτησης παίκτη.

Ο καιρός πέρασε και η ελληνική «μητέρα των μαχών», μπήκε ξανά στο προσκήνιο. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κάνουν γιορτές στο γήπεδο αφού το μεταξύ τους ντέρμπι, ρίχνει την αυλαία του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκα 2025-26.

Νωρίς το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν στο ΣΕΦ για να προπονηθούν ενόψει του μεγάλου παιχνιδιού (2/1, 21:15) που αποτελεί την απαρχή ενός πολύ δύσκολου και απαιτητικού προγράμματος με συνεχόμενα παιχνίδια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αφού χαιρέτησε έναν προς έναν όλους τους παρευρισκόμενους από τα Μέσα στο φαληρικό στάδιο και ευχήθηκε καλή χρονιά, τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις.

Από το πολύ καλό μομέντουμ που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, τα κέρδη και τα… κόστη ενός ντέρμπι, τη σημασία που αυτό έχει αποκτήσει στην Ευρώπη με την ταυτόχρονη ισχυροποίηση των δύο ομάδων και φυσικά το ενδεχόμενο απόκτησης σέντερ, με το όνομα του Ταϊρίκ Τζόουνς να πέφτει στο τραπέζι. Και να μην διαψεύδεται.

«Σίγουρα φαίνεται η σημασία της αναμέτρησης αυτής (σ.σ. ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό) και από τα κλιπς που ετοιμάζει η Ευρωλίγκα αλλά και γενικότερα από την ατμόσφαιρα που υπάρχει. Αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ και σας θυμίζω πως όταν ήρθαμε και πάλι στον Ολυμπιακό πριν από 5-6 χρόνια, φάνταζε μακρινό όνειρο οι ομάδες μας να είναι τόσο καλές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Και από τότε έχουν συμβεί πολλά και διαφορετικά πράγματα από αυτά που εσείς οι έμπειροι δημοσιογράφοι βλέπατε ως εξέλιξη. Οπότε στη ζωή ποτέ μην λες ποτέ. Υπάρχουν επενδύσεις τόσο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ όσο και στο ελληνικό. Υπάρχουν χρήματα, υψηλά μπάτζερ. Το οποίο φυσικά και είναι καλό για το άθλημα αν αποφύγουμε τα άσχημα που αυτό επιβάλει.»

Όσον αφορά το ενδεχόμενο απόκτησης παίκτη και το… βάρος που έχει πέσει στην απόκτηση αθλητή μέσα στη ρακέτα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε την πρόθεση και επιθυμία των Πειραιωτών, χωρίς όμως να αναφέρει περισσότερα σεβόμενος το υπάρχον ρόστερ και τα σημαντικά παιχνίδια που έπονται.

«Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να βρίσκεται στην αγορά για ‘ψηλό’ αλλά πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να κάτσω να ασχοληθώ εγώ ο ίδιος… Γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν συμβαίνει με εμένα, έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά αλλά δεν είμαι εγώ αυτός. Εμείς κάνουμε κάποιες εισηγήσεις για να δυναμώσουμε την ομάδα μας μαζί με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Να δυναμώσουμε την ομάδα και να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο δυνατή γίνεται στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

Αφού από εδώ και πέρα είναι τα πιο σημαντικά παιχνίδια, κρίνονται οι τίτλοι και ούτω καθ’ εξής. Θα το κάνουμε όπως και όλες οι ομάδες. Είναι και πάρα πολλές ακόμα ομάδες στην αγορά για τέτοια πράγματα, φάνηκε κιόλας από κάποιες κινήσεις που έγιναν. Και επειδή υπάρχει αυτή η ημερομηνία η 5η Ιανουαρίου που υπάρχει από ομάδα Ευρωλίγκας σε άλλη της διοργάνωσης, κάποιοι δίνουν τώρα μεγαλύτερη έμφαση. Είμαστε στην αγορά αλλά καταλαβαίνετε πως παίζουμε παιχνίδι αύριο.

Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, είναι τελείως λάθος να το κάνω.»

Από εκεί και πέρα και αναφερόμενος νωρίτερα χρονικά σε ερωτήσεις για το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε πως…

«Κάποιες προσαρμογές πάντοτε γίνονται σε ένα παιχνίδι αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ας επικεντρωθούμε σε αυτό το ματς και όχι στα υπόλοιπα ντέρμπι. Αυτό είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών. Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ καλά τελευταία, φαίνεται και από τα αποτελέσματά του και τους αριθμούς που έχει.

Το ρόστερ του απ’ ότι ακούσαμε θα είναι πλήρες, χωρίς απουσίες και με τη θερμή ατμόσφαιρα που υπάρχει εκεί δημιουργείται μία δύσκολη συνθήκη για τους φιλοξενούμενους γενικότερα. Πόσω μάλλον για εμάς. Οπότε εμείς πρέπει να βασιστούμε στο ομαδικό μας παιχνίδι, να παίξουμε μαζί όπως κάνουμε στα τελευταία παιχνίδια και να πάμε να κερδίσουμε το ματς.»

Όσον αφορά την κατάσταση των απόντων του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε πως ο Τάισον Γουόρντ δεν θα παίξει αφού δεν είναι έτοιμος ακόμα ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Σακίλ ΜακΚίσικ. «Οπότε είναι αρκετά ικανοποιητικός ο αριθμός καλών παικτών για να χτυπήσουμε το ματς», τόνισε.

Αναφορικά με το «κενό διάστημα» που παρουσιάζει συχνά πυκνά ο Ολυμπιακός φέτος και άλλοτε έχει στοιχίσει και άλλοτε όχι, σημείωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας ότι… «Είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση για 40′. Προφανώς για να κερδίσεις σε μία έδρα που οι περισσότεροι χάνουν, πρέπει η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη. Να μην τους δώσεις την μπάλα στα χέρια, να πάνε στο τρανζίσιον με παίκτες που είναι πολύ ικανοί σε αυτό όπως ο Οσμάν ή ο Ναν.

Οπότε το πως θα κάνουμε τα πολύ βασικά πράγματα του μπάσκετ, το spacing ή το πως θα σκρινάρουμε στην μπάλα και μακριά από αυτή, το πως θα πάμε στα ριμπάουντ, είναι πάντοτε πολύ σημαντικά. Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, θα έχουμε σημαντικό τύχη να κερδίσουμε», είπε ο Αμαρουσιώτης προπονητής.