Το Ole.gr γυρίζει τον χρόνο πίσω στο χρονικό των όσων έγιναν το διήμερο 4-5/2/2010 στο ΟΑΚΑ, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από το Μαρούσι.

Η Βιλερμπάν αποδείχθηκε το τέλειο εξιλαστήριο θύμα για τον Ολυμπιακό το βράδυ της Παρασκευής (19/12) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μέχρι απόδειξης της συνέπειας και της σταθερότητας. Οι «ερυθρόλευκοι» σήκωσαν «χειρόφρενο» στο σπάνιο σερί των τριών σερί ήττων τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, κερδίζοντας χρόνο και ηρεμία πριν το απαιτητικό και γεμάτο «παγίδες» εορταστικό πρόγραμμά τους, τις επόμενες ημέρες.

Το προηγούμενο διάστημα, ιδίως πριν και μετά από το «στραβό» αποτέλεσμα κόντρα στο «αεροπλανοφόρο» της Βαλένθια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δέχθηκε δριμεία κριτική και ο οργανισμός του Ολυμπιακού αρκετή γκρίνια – κυρίως από τον κόσμο του – για την αστάθεια των αποτελεσμάτων αλλά και την εικόνα που παρουσίασε το σύνολο στα τελευταία ευρωπαϊκά ματς.

Οι Πειραιώτες είχαν χάσει – τουλάχιστον μέχρι το ματς με τη Βιλερμπάν – τη σκληράδα τους στην άμυνα, έδειχναν μπλοκαρισμένοι και βραχυκυκλωμένοι. Μακριά από τα στάνταρ και τις δυνατότητές τους. Τις μπασκετικές τους αρχές. Κι αυτό έφερε μπόλικη μουρμούρα γύρω από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Σχετικά με αυτή, τοποθετήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας το βράδυ της Παρασκευής μετά τα πρώτα ψήγματα αντίδρασης που έδειξε η ομάδα του στο πλαίσιο της 17ης στροφής, κάνοντας αναφορά σε ένα παιχνίδι στο οποίο βρισκόταν παρόν – με κομβικό μάλιστα ρόλο – και μία κατάσταση περίπου 16 χρόνια πίσω.

Ουδεμία πρόθεση φυσικά δεν είχε με την ενέργειά του αυτή να επικρόνει ή να συγκριθεί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Θέλησε απλώς να παραλληλήσει την κατάσταση, αποφορτίζοντας κάπως την ατμόσφαιρα. Ένα παράδειγμα πως έχει συμβεί ακόμα και στους πολύ επιτυχημένους. Και όχι να ρίξει «λάδι» στην οπαδική αντιπαράθεση.

«Σε όλες τις ελληνικές ομάδες, κατά καιρούς, η γκρίνια αποτελεί χαρακτηριστικό της ελληνικής νοοτροπίας. Όταν, για παράδειγμα, ο κόουτς Ομπράντοβιτς κατακτούσε 4-5 EuroLeague με τον Παναθηναϊκό κι εγώ ήμουν στο Μαρούσι και τους κερδίζαμε, δεν φαντάζεστε τι γινόταν στο γήπεδο…», σημείωσε ο προπονητής της ομάδας του Λιμανιού, δίνοντας την αφορμή για ιστορική αναδρομή.

Η καταδικαστική ήττα

Flashback στον μακρινό – έτσι όπως έχει γεμίσει το καλεντάρι πλέον και έχει φορτωθεί – χειμώνα του 2010. Ο πρωταθλητής Ευρώπης μέχρι εκείνη την περίοδο Παναθηναϊκός, είχε αυξήσει κατακόρυφα τον πήχη με τις επιτυχίες των προηγούμενων ετών. Προσδοκίες τις οποίες δεν δικαιολόγησε εκείνη την αγωνιστική περίοδο.

Η ομαδάρα που έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής πριν από μερικούς μήνες στο Βερολίνο, άλλαξε έως ένα βαθμό και παρουσίασε αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα. Διοργάνωση με τελείως διαφορετικό φορμάτ όπου το μότο της «evey game matters», είχε ακόμα μεγαλύτερο νόημα.

Οι «πράσινοι» κόλλησαν στην πρεμιέρα της φάσης των ’16’ από την Παρτιζάν του Βέσελι και γνώρισαν την εντός έδρας ήττα για να βρεθούν από νωρίς στα σχοινιά (59-64). Η νίκη στην αναμέτρηση με το νεοφώτιστο αλλά πολύ ελπιδοφόρο Μαρούσι του Γιώργου Μπαρτζώκα, έμοιαζε με μονόδρομος.

Στο ίδιο γήπεδο (ΟΑΚΑ) αφού η ομάδα των Βορείων Προαστίων έπαιζε εκεί, με το Μαρούσι τυπικά γηπεδούχο, η παρέα του Κις, του Τζαμόν Γκόρντον, του Νάτσφεϊ, του Πελεκάνου και των άλλων παιδιών σόκαρε τον Παναθηναϊκό και τον έφερε αντικρυστά με έναν οδυνηρό αποκλεισμό (80-78).

Και κάπου εκεί αρχίζουν τα γεγονότα, σύμφωνα και με τον Τύπο της εποχής, που έφεραν την αναφορά του Έλληνα τεχνικού.

Από την ένταση και το «αιχμηρό» πρωτοσέλιδο, στο… συλλαλητήριο στήριξης

Το αποτέλεσμα έφερε δυσαρέσκεια στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού αφού η αγαπημένη τους ομάδα, η οποία τους είχε συνηθίσει σε κορυφές και ήταν παρούσα όταν αυτές κρίνονταν, βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού. Φάτσα με τον αποκλεισμό, λίγους μήνες αφότου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που είχε μπει ενεργά στην ΚΑΕ τότε, είχε θέσει το πλειοψηφικό της πακέτο προς συζήτηση με επίδοξους αγοραστές.

Εκείνη τη νύχτα λοιπόν και μετά το «στραβό αποτέλεσμα», προκλήθηκαν κάποιοι τριγμοί στο εσωτερικό της ομάδας, με τον νυν ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ να εμφανίζεται εκνευρισμένος στα αποδυτήρια, ζητώντας εξηγήσεις από τους παίκτες.

Οργισμένος αλλά και ιδιαίτερα στενοχωρημένος ήταν και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος που είχε μία σύντομη επικοινωνία με τους παίκτες, οι οποίοι απολογήθηκαν για την κακή εικόνα και το αποτέλεσμα που έφερνε τον Παναθηναϊκό ένα βήμα προς τον αποκλεισμό πριν καν τα playoffs.

Σαφώς πιο μετριοπαθή στάση – λειτουργώντας ως μετρονόμος και κατευνάζοντας τα πνεύματα – λειτούργησε ο Παύλος Γιαννακόπουλος που παρενέβη ραδιοφωνικά στον Sport FM για να τονίσει πως…

«Θα ήταν ψέμα να πω ότι δεν στενοχωρήθηκα από το αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, είναι θέμα του Ομπράντοβιτς και των παικτών να βρουν τις λύσεις στα όποια προβλήματα και να προχωρήσουμε. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να πολεμάει. Από την άλλη, κανείς δεν υπογράφει συμβόλαιο με τις νίκες».

Ο Παναθηναϊκός βρισκόταν σε αναβρασμό με την εφημερίδα «Πράσινη», ιδιοκτησίας της οικογένειας Γιαννακόπουλου, να κυκλοφορεί μετά από μερικές ώρες με το πρωτοσέλιδο «Πετάξτε τις φανέλες». Η απογοήτευση ήταν μεγάλη και αυτό που απέμενε, ήταν η στάση που θα κρατούσαν οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας. Οι οποίοι έδωσαν ηχηρή «απάντηση» στα τεκτενόμενα των προηγούμενων ωρών.

Πάνω από 500 φίλοι του Παναθηναϊκού, μεταξύ αυτών και μη οργανωμένοι, εμφανίστηκαν στο πάρκινγκ του ΟΑΚΑ αφού η προπόνηση της επόμενης ημέρας ήταν κλειστή για φιλάθλους και μίντια, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στο αγωνιστικό τμήμα.

Ο κόσμος των «πρασίνων» καταχειροκρότησε τους παίκτες λες και είχαν φέρει μία επιτυχία ανάλογη των συνηθισμένων την περίοδο εκείνη, αναγνωρίζοντας τα επιτεύγματα των προηγούμενων χρόνων και τις χαρές που τους χάρισαν.

«Μαζί σου και στα δύσκολα Παναθηναϊκέ», δονούσε στο πάρκινγκ των παικτών του ΟΑΚΑ. Μετά από κάλεσμα του κόσμου, έξω βγήκε και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς που είχε πάει πολύ νωρίτερα στο γήπεδο μαζί με τους συνεργάτες του, για να σχεδιάσουν την αντεπίθεση και να εστιάσουν στα προβλήματα που έφεραν τον Παναθηναϊκό αντάμα στον αποκλεισμό.

Τότε ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών», φαίνεται να είπε αυθόρμητα σε μια «πράσινη» αντιπροσωπεία που θέλησε να μιλήσει στους παίκτες και το προπονητικό σταφ δείχνοντας τη στήριξή του φίλαθλου κόσμου, πως… «Οι παίκτες μου και εγώ θα αφήσουμε την καρδιά μας και τ’ αρχ… μας στο παρκέ.»

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης από πλευράς του έλεγε ξανά και ξανά στο συγκεντρωμένο πλήθος ότι «είναι μεγάλη η μαγκιά σας», ενώ ο Βασίλης Σπανούλης που είχε φύγει τελευταίος την προηγούμενη ημέρα από τα αποδυτήρια, φαίνεται πως τα… άκουσε όταν προσπάθησε να απολογηθεί και να ζητήσει συγγνώμη.

«Δεν χρειάζεται. Μας έχετε χαρίσει τόσα χρόνια τα πάντα. Είμαστε μαζί σας», λέει ο «θρύλος» που τους απάντησαν.

Τα λόγια του Παύλου Γιαννακόπουλου και ακόμα περισσότερο η στάση που κράτησε ο κόσμος μέσα σε κλίμα απογοήτευσης, ήταν υπεύθυνα για την γρήγορη εκτόνωση μιας κρίσης. Και μιας πηγής «φωτιάς» που έσβησε πριν καλά καλά ανάψει.

Τα παραπάνω έπιασαν τόπο αφού μπορεί η Ευρώπη και το όνειρο της back-to-back κατάκτησης να έσβησε νωρίς εκείνη τη σεζόν για τον Παναθηναϊκό, όμως το «τριφύλλι» δεν αποσπάστηκε από τον στόχο του πρωταθλήματος και με 3-1 στη σειρά των τελικών, στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας για 8η συνεχόμενη φορά, έναντι του «αντίπαλου δέους» Ολυμπιακού που έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου (τελικός με την Μπαρτσελόνα στο Παρίσι), είχε αδειάσει και παρουσίαστηκε ανέτοιμος.