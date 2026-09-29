Ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα αλλά όχι την εικόνα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός, εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά την επικράτηση επί της Ζαλγκίρις στη Λιθουανία.

Το πιο σημαντικό σε αυτήν την περίοδο είναι να παίρνεις τα αποτελέσματα και να γεμίζεις το… σακούλι αν και για τον κόουτς Μπαρτζώκα δεν αρκεί κάτι τέτοιο. Ακόμα και σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός πήρε το θρίλερ από τη Ζαλγκίρις και πέρασε δια πυρός και σιδήρου από το Κάουνας (91-92), όμως ο προπονητής του στάθηκε περισσότερο στα όσα πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του. Και κυρίως στο σκέλος της… υπομονής.

«Δεν παίξαμε καλά. Είχαμε κάποια προβλήματα επικοινωνίας και κάποιες φορές είχαμε κάποιες βιαστικές αποφάσεις στην επίθεση. Κάθε φορά που είχαμε την υπομονή και την ευκαιρία να επιτεθούμε σε δεύτερη φάση, είδαμε τις πάσες που έπρεπε, βάλαμε εύκολα λέι απ και ελέγξαμε τον ρυθμό του αγώνα. Αλλά γενικότερα ήμασταν βιαστικοί, το ποσοστό μας από το τρίποντο ήταν πολύ κακό, νομίζω τελειώσαμε το παιχνίδι με 5/20 κάτι τέτοιο. Αλλά εκτός από τα δύο τρίποντα του Φουρνιέ στο τέλος, το ποσοστό μας ήταν πολύ χαμηλό για το επίπεδό μας.

Ακόμα κι έτσι καταφέραμε να κερδίσουμε το ματς και είναι κάτι που πραγματικά εκτιμώ, ποτέ δεν είναι εύκολο να κερδίσεις εδώ. Έχουν πολύ ταλέντο φέτος και φανταστική ατμόσφαιρα όπως πάντα οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος.

Το σημαντικό είναι να κερδίζεις σε αυτή τη φάση γιατί έχουμε πολλά εκτός έδρας παιχνίδια στην αρχή της σεζόν. Ξεκινήσαμε στην Μπασκόνια, τώρα εδώ, σε δυο μέρες στην Μπολόνια. Οπότε όσο καταφέρνουμε να παίρνουμε τις νίκες, θα βρίσκουμε και τον χρόνο να βελτιώνουμε το παιχνίδι μας.»