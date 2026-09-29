Ο Εβάν Φουρνιέ καθόρισε με κάθε τρόπο το μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού στο Κάουνας. Ακόμα και με την άστοχη βολή του.

Μέγας είσαι Εβάν Φουρνιέ και θαυμαστά τα έργα σου.

Ο Ολυμπιακός επιβίωσε στο θρίλερ του Κάουνας, δείχνοντας την απαραίτητη υπομονή στο τέλος (91-93). Γεγονός στο οποίο στάθηκε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της flash interview.

Βέβαια αν δεν ήταν ο Εβάν Φουρνιέ να τιμωρήσει τα όσα του έδωσε η άμυνα drop της Ζαλγκίρις με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας στο παρκέ μετατρέποντας το πλεονέκτημα των Λιθουανών σε μειονέκτημα, ίσως και να είχε μπλέξει πιο σοβαρά ο Ολυμπιακός με τη φόρα που είχε πάρει ο Στέρλινγκ Μπράουν (4 τρίποντα στην τελευταία περίοδο).

Ακόμα και με τα άστοχά του. Διότι ο Γάλλος σούπερ σταρ εκτέλεσε με τέτοια μαεστρία τη δεύτερη ελεύθερη βολή του 2.9” για το τέλος, που την έστειλε ακριβώς εκεί που ήθελε. Στο σίδερο για να γίνει διεκδικίσιμη και από εκεί να καταλήξει στα χέρια του Βεζένκοφ. Αυτό τουλάχιστον μετέφερε ο ίδιος, αστειευόμενος.

Και όποιος έχει την αμφιβολία του περί αυτού, αρκεί να παρακολουθήσει καρέ καρέ τις τελευταίες στιγμές του live πριν τις δηλώσεις. Εκεί που οι Πειραιώτες μαζεύτηκαν στο κέντρο για το καθιερωμένο ζντο, ο Παπανικολάου τον ρώτησε αν την ήθελε να την χάσει και ο Φουρνιέ γέλασε και του απάντησε «επίτηδες». Ξεκάθαρο στα χείλη του.

Γεγονός βέβαια που «ακυρώθηκε» από τον έγκυρο Μιχάλη Στεφάνου και το ρεπορτάζ του στους Floor Generals. Όπως και να ‘χει βέβαια, τη δουλειά την έκανε. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήρθε με… φόρα από το ελληνικό Σούπερ Καπ, όντας ξανά ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους.