Το πρώτο μέρος της εναρκτήριας «διαβολοβδομάδας» για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, τον βρήκε σε δύσκολη δοκιμασία. Το ταξίδι στο Κάουνας πέρα από μακρινό για τα δεδομένα της Ευρώπης (Ελλάδα-Βαλτική) είναι και ιδιαιτέρως απαιτητικό λόγω Ζαλγκίρις.

Οι Λιθουανοί ανέβασαν ακόμα περισσότερο το μπάτζετ τους για την περίοδο 2026-27, σπάζοντας τα δικά τους ταμεία και κάνοντας ακόμα μεγαλύτερη επένδυση σε σχέση με την περασμένη σεζόν, ευελπιστώντας να πλασαριστούν αρχικά στην post season της διοργάνωσης και στη συνέχεια, όσο ψηλότερα γίνεται.

Από τον Βαλαντσιούνας στον Κάρσεν Έντουαρντς και τον Στέρλινγκ Μπράουν, η Ζαλγκίρις έχει υψυλές προσδοκίες με τον κόσμο να έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια της διοίκησης. Όχι πως στο παρελθόν δεν γέμιζε το γήπεδο, ωστόσο αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες είναι πραγματικά απίστευτο.

Στο παιχνίδι της πρεμιέρας στο Κάουνας για την περίοδο 2026-27 για την Ευρωλίγκα κόντρα στον Ολυμπιακό, η Ζαλγκίρις κατέγραψε το 42ο σερί sold out της. Απίστευτος αριθμός, το οποίο φυσικά και θα ερχόταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είτε ο Σακίλ Ο’Νιλ αποδεχόταν την πρόσκληση του Σαμπόνις είτε όχι.

Όπως και να έχει όμως, η Zalgirio Arena δεν θεωρείται τυχαία μία από τις πιο δυσκολοκατάβλητες έδρες της Ευρώπης. Πιστός ο κόσμος της Ζαλγκίρις, γεμίζει το γήπεδο χωρητικότητας σχεδόν 15μιση χιλιάδων θέσεων σταθερά από το φινάλε της περιόδου 2023-24 και έπειτα.

Για την ακρίβεια, πρέπει να γυρίσει κανείς 893 μέρες πίσω για να βρει την τελευταία φορά που δεν ήταν κατάμεστο το γήπεδο της Ζαλγκίρις για παιχνίδι της ομάδας στην Ευρωλίγκα. Αρκεί να ειπωθεί πως ο Αντρέα Τρινκιέρι καθόταν ακόμα στον πάγκο της ομάδας και ο Κίναν Έβανς ήταν ο απόλυτος σταρ, για να καταλάβει κανείς τι έχει μεσολαβήσει.

Βέβαια το γεγονός αυτό, πέρα από την αφοσίωση και την μπασεκτική κουλτούρα των Λιθουανών, οφείλεται και στις λογικές τιμές της Ζαλγκίρις καθώς ο μέσος όρος της τιμής ενός εισιτηρίου, παρά τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει, δεν έχει ενσωματωθεί τόσο πολύ σε αυτές. Και κυμαίνεται στα 85 ευρώ (30 ευρώ το φθηνότερο) την ίδια ώρα που η χαμηλότερη τιμή για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί ήταν στα 45 ευρώ για ένα εισιτήριο και ο μέσος όρος, σχεδόν 50 ευρώ πάνω σε σχέση με τη Zalgirio Arena.

Παράλληλα το κατα κεφαλήν εισόδημα των Λιθουανών παραμένει μεγαλύτερο σε σχέση με ό,τι ισχύει στα μέρη μας.