Οι απουσίες έχουν αναγκάσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ακολουθήσει ακόμα πιο πιστά τη συνήθεια του Ολυμπιακού.

Χωριστές ομάδες, κατανεμημένες πεντάδες. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη φασαριόζικη Zalgirio Arena, χωρίς τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κόρι Τζόζεφ ύπό το βλέμμα του Σακίλ Ο΄Νιλ.

Αν και το δείγμα γραφής είναι πολύ μικρό και όπως έχει δηλώσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο παρελθόν, ο προπονητής πρέπει να λειτουργεί βάσει των αναγκών του παιχνιδιού, είναι εμφανής και η πρόθεση να μοιράσει τον χρόνο στους παίκτες του. Και κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Υπέρμαχος της διάρκειας έναντι της διαρκής ανανέωσης, ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στους Λιθουανούς χωρίς να κάνει την παραμικρή αλλαγή στην 5άδα του.

Με τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Τζόουνς ξεκίνησε το ματς ο Ολυμπιακός, με αυτούς πήγε και στη διακοπή από την πρώτη στη δεύτερη περίοδο, την ίδια ώρα που μέχρι εκείνο το σημείο, είχαν πατήσει παρκέ ήδη οι 11 από τους 12 παίκτες της Ζαλγκίρις.

Διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετικός τρόπος σκέψης για τους Πειραιώτες που δεν έχασαν επαφή με το σκορ παρά το γρήγορο 9-2 της Ζαλγκίρις.

Η ερυθρόλευκη second unit βέβαια έτρεξε ένα επιμέρους 10-2 στο πρώτο τρόλεπτο της δεύτερης περιόδου για να βρουν οι «ερυθρόλευκοι» την απαραίτητη ισορροπία τους.