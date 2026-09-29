Το πρώτο μέρος της εναρκτήριας διπλής εβδομάδας της σεζόν βρήκε τον Ολυμπιακό σε επικίνδυνη αποστολή και πιο συγκεκριμένα στο Κάουνας που δεν ξυπνά και τις καλύτερες αναμνήσεις.

Ο βαθμός δυσκολίας της οποίας μεγαλώνει αν αναλογιστεί κανείς τις σημαντικές απουσίες των ερυθρολεύκων. Και δίπλα στο όνομα του Νίκολα Μιλουτίνοφ, βρίσκεται και εκείνο του Κόρτι Τζόζεφ.

Ο Αμερικανός γκαρντ που έμεινε εκτός εξάδας ξένων στο ελληνικό Σούπερ Καπ, αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση εδώ και κάποιες ημέρες σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Στεφάνου και των floor generals. Κάτι που προφανώς και προκαλεί ανησυχία στους «ερυθρόλευκους».

Μετά την φυγή του Τόμας Ουόκαπ, οι Πειραιώτες έχουν μείνει μονάχα με τους ΜακΙντάιρ και Μοντέρο στη θέση του πόιντ-γκαρντ, όσο είναι ο Τζόζεφ εκτός. Και με την μέση και τα προβλήματα σε αυτήν, δεν είναι να παίζει κανείς όπως έχει δείξει παμπολλες φορές η ιστορία.

Για την ώρα, δεν μπορεί να ειπωθεί το οτιδήποτε με ασφάλεια μιας και πρόκεται για ένα πολύ ύπουλο σημείο του σώματος. Ο 35χρονος NBAer που επέστρεψε άλλος… Τζόζεφ από πλευράς φυσικής κατάστασης στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, ήταν το 13ο μέλος της αποστολής και εξαιρετικά αμφίβολος για τη συνέχεια με την κατάστασή του να επανεξετάζεται μέρα με τη μέρα.

Αυτός είναι και ο λόγος της συμπερίληψης του νεαρού Νίκου Πλώτη στην ερυθρόλευκη 12άδα, όπως συνέβη και με τον Μπράιαντ Ντάνστον ο οποίος γυρίζει στην αποστολή του Ολυμπιακού μετά από 135 μήνες.